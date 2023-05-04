В деле об избиении баскетболиста Шведа появился новый персонаж SHOT: задержанные по делу об избиении баскетболиста Шведа сдали четвертого подельника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Швед

Задержанные по подозрению в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заявили, что самые жестокие удары по спортсмену наносили не они, а их приятель, который пока находится на свободе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, речь идет о 31-летнем Юсуфе, который увез хулиганов с места нападения. Сейчас его разыскивает полиция.

По данным SHOT, трое задержанных заявили, что Юсуф активнее остальных избивал Шведа, в результате чего проломил ему череп. Сейчас эта информация проверяется.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями 2 мая. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана. Трое подозреваемых в избиении баскетболиста были задержаны.

Один из участников драки, представившийся Князем Амираслановым, сообщил Telegram-каналу Baza, что инициатором конфликта был спортсмен. По словам Амирасланова, к его компании сначала подошла жена Шведа, которая начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». Он добавил, что девушка была пьяна. Затем к разговору подключился баскетболист.