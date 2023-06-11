ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России по футболу ЦСКА обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России по футболу

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игроки ЦСКА радуются победе в серии послематчевых пенальти суперфинала кубка России по футболу

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в финальном матче за Кубок России по футболу. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти столичная команда одержала победу со счетом 6:5.

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники». Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий «армейцев» Федор Чалов, реализовавший 11-метровый удар. На 50-й минуте счет сравнял игрок «Краснодара» Джон Кордоба.

Игру посетили свыше 53 тысяч болельщиков.

ЦСКА стал обладателем трофея в восьмой раз и впервые за 10 лет. «Армейцы» завоевывали кубок в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах. Футболисты «Краснодара» играли в финале во второй раз. В 2014 году клуб проиграл «Ростову». Больше всего побед в Кубке России — девять — одержал «Локомотив».

Ранее петербургский «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Сине-бело-голубые одержали досрочную победу в турнире, обыграв в домашнем матче «Спартак» со счетом 3:2. «Зенит» обеспечил себе титул за четыре тура до конца чемпионата. Перед матчем на «Газпром Арене» выступила группа t.A.T.u. с хитом «Нас не догонят».