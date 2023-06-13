Мбаппе покидает ПСЖ вслед за Месси: что происходит, куда он уйдет В прошлом году форвард грозился уйти в «Реал», но получил большой контракт

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Килиан Мбаппе

ПСЖ недавно расстался с одним из лидеров — Лионелем Месси. Еще один ключевой футболист Килиан Мбаппе также может покинуть клуб. Форвард со скандалом отказался продлевать контракт и теперь ищет новую команду, чтобы продолжить карьеру. Что происходит в ПСЖ и куда переходит Мбаппе — в материале NEWS.ru.

В ПСЖ узнали о решении Мбаппе из СМИ

Килиан Мбаппе направил официальное уведомление о решении не продлевать контракт с ПСЖ в понедельник, 12 июня. Во французские СМИ копия письма попала раньше, чем оригинал дошел до руководства клуба. Это вызвало в команде недоумение. Действующее соглашение Мбаппе с клубом истекает летом следующего года. Контракт предусматривает опцию продления еще на один сезон, именно от нее француз и хочет отказаться. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, пролонгацию нужно активировать до 1 августа, после этого срока она автоматически отменяется.

Официально условия действующего контракта не раскрывались, но в СМИ фигурировали такие цифры: зарплата €100 млн в год и подписной бонус в размере €300 млн игроку и его агенту. Соглашение также предполагает, что Мбаппе может влиять на трансферную политику ПСЖ.

Фото: Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

Продление контракта с Мбаппе уже было согласовано

По информации журналиста Лоика Танзи, в последние несколько недель Мбаппе вел с катарскими владельцами ПСЖ предметные переговоры о новом долгосрочном контракте. Помимо большой зарплаты, в нем была предусмотрена возможность совместных инвестиций в бизнес на территории Катара. Обсуждение шло конструктивно, и стороны готовились ударить по рукам. Письмо Мбаппе шокировало руководство ПСЖ, в клубе посчитали поступок игрока непорядочным.

ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе бесплатно

Подписанный прошлым летом мегаконтракт Мбаппе с ПСЖ истечет уже через год, то есть следующим летом игрока придется отпускать из команды бесплатно. Такое развитие событий не устраивает руководителей клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в €180 млн. Сейчас ПСЖ заинтересован в продаже игрока в летнее трансферное окно, чтобы выручить за него крупную сумму.

По информации OKDiario, речь идет как раз о €180 млн. На вырученные деньги парижане рассчитывают приобрести форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна, который должен будет заменить француза.

Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press Харри Кейн

Мбаппе опять уходит в «Реал»

По сведениям журналиста Cadena SER Ману Карреньо, Мбаппе уже выставлен на трансфер, но ПСЖ ни при каких обстоятельствах не будет продавать его в «Реал».

У авторов Twitter-аккаунта PSG Community другое мнение. По информации источника, катарские боссы ПСЖ уже связались с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы продать форварда этим летом. Уточняется, что мадридский клуб, несмотря на сложную историю взаимоотношений, готов потратиться на трансфер Мбаппе и заплатить требуемую сумму. Тем более «Реал» остался без лидера атак после перехода Карима Бензема, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на €100 млн в год и уехал играть в Саудовскую Аравию.

Слухи о переходе Мбаппе в «Реал» появились прошлым летом. В Мадриде ради француза даже отказались от борьбы за Эрлинга Холанна, но Мбаппе неожиданно объявил о переподписании контракта с ПСЖ. В «Реале» были расстроены решением футболиста. Мбаппе критиковали за попытку улучшить финансовые условия в ПСЖ за счет шантажа и не исключают, что футболист может преследовать те же цели сейчас.

На сегодняшний день в «Реале» не опровергли заинтересованность в Мбаппе.

Фото: Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

Куда еще может уйти Мбаппе

По информации The Times, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в Мбаппе. У команд есть финансовые возможности, чтобы подписать футболиста. Деньги есть и у «Манчестер Сити», но в число претендентов «горожане» не входят — пока в команде забивает лучший бомбардир английского чемпионата Эрлинг Холанн.

Условия Мбаппе также могут удовлетворить команды из Саудовской Аравии, но этот вариант выглядит маловероятным из-за возраста — на Ближний Восток принято уезжать под конец карьеры.

Фото: Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

Мбаппе — лучший бомбардир

Влияние Мбаппе на игру ПСЖ сложно переоценить. В прошлом сезоне он провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 29 мячей и сделал пять результативных передач. Это сделало его лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, в активе нападающего семь голов в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов. Мбаппе мог бы забить в прошлом розыгрыше европейского турнира гораздо больше, но ПСЖ на стадии 1/8 финала попал на «Баварию», которой дважды проиграл.

Помимо голов и передач, Мбаппе выполняет огромный объем работы в атаке ПСЖ. Он здорово цепляется за мячи, создает численное преимущество для своей команды за счет обыгрыша один в один, зарабатывает стандарты и вынуждает соперников получать карточки. Задача заменить Мбаппе выглядит сложной.

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