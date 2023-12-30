«У зрителей слезы на глазах»: Степанова и Букин о родах, Жулине и хейтерах

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Александра Степанова и Иван Букин во время выступления

Пятикратные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин полтора года не выступали на соревнованиях. За это время Иван успел поучаствовать в шоу «Ледниковый период», а Александра — стать матерью. В декабре Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат России. В эксклюзивном интервью NEWS.ru после окончания турнира фигуристы рассказали об эмоциях после возвращения к соревнованиям, процессе восстановления Александры и хейтерах. Александра и Иван также признались, что следят за международными турнирами, и поделились впечатлениями от постановок зарубежных спортсменов.

«У нас минимальное количество хейтеров»

— На Гран-при в Москве вы говорили, что волновались. На чемпионате России были схожие эмоции?

Иван: Я честно скажу, думал, что будет тяжело. Чемпионат России — всегда очень ответственный старт, но в нынешних условиях это вообще главный турнир сезона. Когда я за неделю до чемпионата представлял, как буду выступать, думал, что будет нервозно. Но, к счастью, получилось так, что ритм-танец был для нас спокойным.

Александра: Даже не спокойным, а вообще с другим настроем. Мы настолько хотели его откатать, настолько хотели передать зрителям наслаждение, что у нас какая-то другая установка была. Она всегда есть, но вот за шторкой избежать этого волнения не всегда получается. А тут у нас получилось сохранить это желание от подготовки за кулисами до того момента, как мы встали в первую позу нашего ритм-танца. Это, конечно, нас удивило и удивляет до сих пор.

— А в произвольном?

Иван: Перед произвольным было достаточно нервозное состояние, потому что хотелось, чтобы все все правильно поняли, хотелось уже быстрее выйти и сделать поклон. Хотелось откататься быстро-быстро. Почему я так радовался после? Потому что получилось все в совокупности — мы вернулись, дошли до неплохой формы. Это все вырвалось у меня — я там и кричал и бил себя в грудь (смеется). Была радость.

Но почему-то в Москве и Красноярске на Гран-при я нервничал больше, чем на чемпионате России. Прием здесь, конечно, сумасшедший. Когда мы просто выходили на лед, люди так встречали, что я даже немножко забывал о том, что есть волнение. Огромная благодарность всем, кто приходил, кто болел.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Александра Степанова и Иван Букин, завоевавшие 1-е место в танцах на льду чемпионата России по фигурному катанию

— Все и правда скучали по вам, ждали вашего возвращения.

Александра: Мы катаемся уже очень долгое время, с каждым годом появляются все новые и новые зрители, кому мы симпатичны, кому мы нравимся. Они начинают нас поддерживать. Мы за это им безумно благодарны. Когда мы выходили на лед и слышали аплодисменты, то чувствовали, что по нам соскучились. И это невероятно приятно, хочется каждому сказать спасибо. Мне кажется, для спортсмена, для артиста, вообще для людей, которые выступают для зрителя, поддержка — это одна из важнейших частей, поэтому мы им безумно благодарны.

Иван: Наверное, так говорит каждый спортсмен, но, мне кажется, что у нас болельщики самые лучшие, самые добрые. У нас нет злых болельщиков, минимальное количество хейтеров. Мы невероятно им благодарны, очень редко бывает, что кто-то напишет какую-то гадость. Сейчас в мире есть и хорошее, и плохое, но все равно в большинстве случаев все пишут нам очень приятные вещи. И за это всем огромная благодарность. Такая поддержка очень важна. Тем более когда ты полтора года не катался.

Александра: Мы стараемся эту любовь передавать через наши выступления — это тоже это очень важно. Мы катаемся не только для себя. Чувствуя поддержку от зрителей, мы тоже отдаем эту энергетику, когда выступаем.

«Сложнее прийти в форму в юношестве, чем после родов»

— Если вернуться к произвольному танцу, Саша говорила, что хотела откатать именно драматический произвольный.

Александра: Не совсем драматический (фигуристы выступают под композицию Les 7 Doigts Time out, Dive, саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры». — NEWS.ru), не когда кто-то умер или что-то такое подобное. У нас была программа «Ромео и Джульетта», достаточно драматическая история. Я хотела, чтобы был определенный надрыв в музыке. В этом сезоне очень многие зрители часто начали писать о том, что у них слезы на глазах, когда они смотрят наш произвольный. Я сейчас вспоминаю его тренировку. Когда начинался последний кусок, мне самой захотелось заплакать. Я говорю вот об этом, о таких эмоциях.

Иван: После проката произвольного танца к нам подошел очень уважаемый человек в фигурном катании и вообще в спорте. Эта женщина сделала нам безумно приятный комплимент, которого мы даже не ожидали. Она говорила о том, что она достаточно скупой на слезу человек, а мы первые, кто за долгое время смог растрогать ее. Это одна из лучших характеристик нашей работы.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Александра Степанова и Иван Букин во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

— У Саши очень быстро получилось войти в форму перед этим сезоном (весной Александра стала матерью. — NEWS.ru). Как проходил процесс восстановления?

Александра: Наверное, мне генетически очень сильно повезло, потому что у меня стройные родители, моя мама всегда прекрасно выглядит.

— Психологически было сложно?

Александра: Нет, мне было намного сложнее прийти в форму, когда была в юношеском возрасте. Тогда было давление, я понимала, что тренер на меня смотрит, видит, что я поправилась, меня могли поругать за вес. Это все немного другое. И плюс в юношестве это немного иначе воспринимается. Сейчас я психологически сформировавшийся человек. Я понимаю, что женское тело после беременности и после родов — это немножко другая ситуация. И все это вокруг понимали... У меня внутри просто была четкая установка. Я ей следовала, но не мучила себя. У меня не было каких-то истерик. Я помню, как это происходило в детстве. Здесь по-другому, по-взрослому.

— Не хочется больше времени проводить дома, а не ездить на соревнования и шоу?

Александра: Такое бывает. Дома находится ребенок, мне хочется ее взять и не отпускать вообще все 24 часа в сутки. Но это невозможно: я должна работать, я должна реализовываться, я должна следовать за своей мечтой. Это тоже моя жизнь. Иногда приятно чуть-чуть отлучиться, чтобы потом еще больше соскучиться, понимаете?

Я не могу просто так сказать, что не хочу на тренировку. Мы очень хотим добиться результата, хотим расти, хотим кататься. Понятно, что иногда хочется побыть дома. Но есть же и любимая работа, в которую было вложено огромное количество сил родителей, собственных сил. Все равно есть определенная цель, которая тебя мотивирует, чтобы ты каждый день вставал и приходил на тренировку.

Иван: Да и вообще, столько постов болельщиков написано! Это все в совокупности мотивирует тебя выходить на лед, в каком бы состоянии ты бы ни был.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Степанова и Иван Букин участвуют в показательных выступлениях первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

«Мы только сейчас начинаем подходить к пику формы»

— Год назад на «Ледниковом периоде» Ваня ушел от ответа насчет вашего возвращения на соревнования. Тогда решение еще не было принято?

Иван: Решение было принято заранее. Я уходил от ответа, потому что я не знал, когда произойдет возвращение, как Саша будет восстанавливаться. Бывают разные ситуации, могло произойти всякое. У нас было понимание, как это все должно быть. На другой вариант мы не рассчитывали.

Возвращаться всегда нелегко, тем более когда полтора года без соревнований. Ты чувствуешь себя как маленький ребенок, который выходит первый раз на лед. Я уже адаптировался к более расслабленной жизни, шоу — это все-таки другой спектр эмоций, переживаний. Там ты упадешь — и не произойдет ничего страшного. А на соревнованиях ошибка дорого стоит.

Какого бы ни была уровня пара, нужно доказать, что ты есть, что ты продолжаешь расти, готов идти дальше. Время идет, появляется новая кровь. Чтобы ты тоже был на высоте, тебе надо много работать.

Когда мы только выходили, мы были не в идеальной форме, это просто невозможно через полгода после родов. Мы только сейчас начинаем подходить к тому пику формы, который должен быть. Я уже похудел, Саня постройнела. Тогда я не стал ничего говорить, чтобы никаких слухов не пошло. Грамотно говорил то, что нужно было на тот момент.

— Вы очень опытные спортсмены, были на всех главных стартах. Не теряется ли у вас мотивация? Лиза Туктамышева, например, говорила, что без международных соревнований ее не хватает.

Иван: Может быть, Лиза отдохнет годик, соскучится по этим эмоциям и вернется. Она тоже фанат своего дела, фанат фигурного катания. То, что не хватает больших международных соревнований, это сто процентов. Никто и не спорит с этим. Это соревнования между спортсменами из разных стран. Даже самый опытный спортсмен на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов получает дополнительный опыт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Конкуренция рождает мотивацию. Это тебя мотивирует делать какие-то интересные вещи, развиваться и развивать фигурное катание. Это такая цепочка из многих звеньев, которая и двигает весь наш спорт вперед. Поэтому появился и аксель в четыре с половиной оборота (прыжок, который исполняет только американец Илья Малинин. — NEWS.ru), и все остальное.

К сожалению, мы не можем выступать на международных соревнованиях. Но из всех доступных нам источников мы получаем информацию, смотрим, как катаются зарубежные ребята. Я не сомневаюсь, что через сколько-то мы все равно вернемся на международную арену. Эта надежда, что мы сможем опять побороться за высшие титулы, заставляет нас каждый день работать.

Нам сейчас некуда торопиться. Были бы международные соревнования, был бы совершенно иной график. Сейчас у нас более спокойный и плавный вход, чтобы никому ничего не навредило. Чем скорее допустят, тем всем будет лучше и интереснее. Но на этом чемпионате страны мы увидели уровень фигурного катания в России — он высокий. Да, кто-то теряет мотивацию, но все спортсмены работают, все стараются.

— Кто из зарубежных спортсменов вам запомнился или чем-то удивил?

Александра: Очень большую работу провели итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Они тоже с огромным опытом за плечами, не те молодые ребята, которые с азартом выходят и рвут на части себя. Им приходится все время доставать из каких-то недр себя что-то новое. Тяжело, когда ты долго катаешься. Но у них получается.

У американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса очень интересные постановки, они у них всегда такие необычные. Ритм-танец очень классный.

Иван: Для меня они единственные, кто сделал действительно прикольный ритм-танец. Он для меня на первом месте. У остальных все обсуждаемо, а тут ребята попали. Произвольный тоже необычный. Мэдисон вообще такая яркая, сексуальная, есть в ней какая-то притягательность. Она в хорошем смысле вся из себя.

И я согласен с Сашей по поводу итальянцев, что у них очень неплохой произвольный танец. Еще могу выделить британцев Лайлу Фир и Льюиса Гибсона — они сотворили для себя определенное чудо, обыграли Гиньяр и Фабри.

Оценки на международном уровне разнятся. Мы наблюдали за финалом Гран-при, он примерно распределил места на данном этапе. Будем смотреть, как все получится на чемпионате Европы. А самое интересное будет на чемпионате мира.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

«Мы пришли к Жулину соперничать»

— Вы в межсезонье перешли к Александру Жулину. Что нового вы приобрели на тренировках? Как вам работается с Александром Вячеславовичем?

Иван: Мы с Сашей два разных человека. Я безумно эмоциональный. А Саня такая спокойная, очень интеллигентная. Тут то же самое. Две команды — нашу нынешнюю и прошлую (до сезона 2023/24 Степанова и Букин тренировались в группе Ирины Жук и Александра Свинина. — NEWS.ru) — очень тяжело сравнивать. Каждый работает по своей тактике, по своему плану. Глобально они разные.

Мы сейчас только притираемся к новой команде. У нас с Александром Вячеславовичем хорошие отношения, мы его уважаем. Не хочется говорить лишнего, хочется показывать результат. Когда этот результат будет, то не надо будет ничего говорить, всем будет и так понятно.

— Когда вы переходили в группу Александра Жулина, вы понимали, что там самая сильная конкуренция в России?

Иван: Нет, не знали, что еще Лиза Худайбердиева и Егор Базин переходят. Мы с ребятами в прекрасных отношениях. То, что мы на одном льду катаемся, добавляет мотивации и дает дополнительное соперничество.

Александра: Соперничество действительно очень классное на льду. Они рядом, мы можем наблюдать за тем, как они катаются, каждый день. У нас есть возможность не одним тренироваться, не в каком-то пузыре находиться, а видеть друг друга.

— Вы следили за тем, что происходит в российских танцах на льду, когда пропускали прошлые полтора сезона?

Иван: Я следил. Я же вообще максимальный фанат всех. Ребята были все потеряны, потому что это был первый год после Олимпиады. Появилось очень много молодых пар, мы с Викой Синициной и Никитой Кацалаповым приостановили карьеру. Появилась возможность проявить себя, но не все с этим справились. Было много досадных ошибок. Танцы на льду для меня немного провалились в прошлом году. В этом все пытаются это всё наверстать.

Александра: После олимпийского сезона всегда тяжело, даже тем, кто не ездил на Игры. Все равно все готовились. После Игр все немного расслабляются и выдыхают, не только в нашей стране, а вообще везде. Это огромная психологическая и физическая нагрузка. Все это очень энергозатратно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Иван: Мы начали готовиться к Играм уже за год до Олимпиады.

Александра: После, конечно, происходит такой небольшой спад, но после этого спада мы все потихонечку набираем. Еще не конец сезона, прошла только половина. Я думаю, что в конце все будут в очень хорошей форме.

— Ваше возвращение тоже добавило мотивации танцорам. Вы лидеры, за вами тянутся остальные.

Иван: Все знают, что догонять всегда легче. Мы не против, чтобы ребята догоняли.

Александра: Мы очень хотим, чтобы наш вид спорта развивался. Эту конкуренцию мы должны создавать. Мы пришли не просто так покататься, а соперничать. Конкуренция должна быть, и все должны расти, стремиться к большему, а без конкуренции это не получится.

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