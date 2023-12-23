В Челябинске определили лучших фигуристов страны Ученицы Этери Тутберидзе побеждают на десяти чемпионатах России подряд

На чемпионате России-2024 в Челябинске определились все победители и призеры, а также кандидаты в сборную страны на следующий сезон. По правилам Федерации фигурного катания России сборная формируется из шести лучших одиночников или дуэтов по итогам сезона.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян. Это уже шестая ученица Этери Тутберидзе, которая стала победительницей ЧР. Спортсменки из этой группы побеждают на десять чемпионатах страны подряд.

Евгений Семененко, тренирующийся у Алексея Мишина, защитил свой титул чемпиона России, Анастасия Мишина/Александр Галлямов из группы Тамары Москвиной и Александра Степанова/Иван Букин, перешедшие в этом сезоне к Александру Жулину завоевали второе и третье золото первенств страны соответственно.

Женское одиночное катание

1. Аделия Петросян — 246,53

2. Софья Муравьева — 239,4

3. Камила Валиева — 237,99

4. Ксения Синицына — 223,81

5. Анна Фролова — 219,47

6. Вероника Яметова — 216,01

Мужское одиночное катание

1. Евгений Семененко — 294,75

2. Владислав Дикиджи — 293,74

3. Петр Гуменник — 292,42

4. Дмитрий Алиев — 285,57

5. Даниил Самсонов — 265,63

6. Макар Игнатов — 265,34

Парное катание

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 244,85

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 236,32

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 227,97

4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 215,69

5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 212,23

6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 205,87

Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 217,72

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 204,9

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 198,9

4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 196,26

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 193,87

6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 187,43

Чемпионат России в Челябинске проходит с 21 по 24 декабря. Турнир закроет гала-шоу при участии лучших фигуристов страны.