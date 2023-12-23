На чемпионате России-2024 в Челябинске определились все победители и призеры, а также кандидаты в сборную страны на следующий сезон. По правилам Федерации фигурного катания России сборная формируется из шести лучших одиночников или дуэтов по итогам сезона.
Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян. Это уже шестая ученица Этери Тутберидзе, которая стала победительницей ЧР. Спортсменки из этой группы побеждают на десять чемпионатах страны подряд.
Евгений Семененко, тренирующийся у Алексея Мишина, защитил свой титул чемпиона России, Анастасия Мишина/Александр Галлямов из группы Тамары Москвиной и Александра Степанова/Иван Букин, перешедшие в этом сезоне к Александру Жулину завоевали второе и третье золото первенств страны соответственно.
Женское одиночное катание
1. Аделия Петросян — 246,53
2. Софья Муравьева — 239,4
3. Камила Валиева — 237,99
4. Ксения Синицына — 223,81
5. Анна Фролова — 219,47
6. Вероника Яметова — 216,01
Мужское одиночное катание
1. Евгений Семененко — 294,75
2. Владислав Дикиджи — 293,74
3. Петр Гуменник — 292,42
4. Дмитрий Алиев — 285,57
5. Даниил Самсонов — 265,63
6. Макар Игнатов — 265,34
Парное катание
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 244,85
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 236,32
3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 227,97
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 215,69
5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 212,23
6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 205,87
Танцы на льду
1. Александра Степанова/Иван Букин — 217,72
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 204,9
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 198,9
4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 196,26
5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 193,87
6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 187,43
Чемпионат России в Челябинске проходит с 21 по 24 декабря. Турнир закроет гала-шоу при участии лучших фигуристов страны.