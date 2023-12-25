«Тренеры приводят Плющенко в пример»: интервью с чемпионом России Семененко Евгений Семененко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко

Ученик Алексея Николаевича Мишина Евгений Семененко сумел защитить титул чемпиона России на турнире в Челябинске при очень высокой конкуренции — на пьедестал в мужском одиночном катании претендовало не менее десяти человек. Для Жени это вторая победа подряд на национальном первенстве. В интервью NEWS.ru Семененко рассказал о подготовке к чемпионату страны, о работе с Евгением Плющенко, о поступлении в престижный медицинский вуз и реакции на это Алексея Мишина, а также оценил готовность к парным элементам с Александрой Трусовой в рамках шоу «Русалочка».

«Выступить с Плющенко — большая честь»

— Евгений, уже удалось осознать все произошедшее на чемпионате России?

— Да, уже более-менее понимаю происходящее. Переполняют только положительные эмоции. Рад, что все удачно сложилось на чемпионате России в Челябинске.



— В Челябинске ты защищал титул. Было сложнее выступать на чемпионате России прошлого или этого года?

— При нынешней конкуренции в мужском одиночном катании можно понять, что легких соревнований нет. Поэтому каждый раз приходится выходить и рассчитывать только на чистоту выполнения своего контента, своих программ.



— Многие фигуристы говорят, что догонять проще, а ты один из лидеров сборной. Есть ли какое-то волнение в связи с этим?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко

— Честно, для меня каждый новый старт — это новый этап. На предыдущие выступления как-то стараюсь не смотреть. Вот приехал на соревнования, все соперники сильные, нужно заново катать, и делать это надо хорошо.



— На этапе Гран-при в Казани у тебя не очень хорошо сложилась произвольная. Что-то поменялось после этого в подготовке?

— Были внесены некоторые изменения, в том числе изменения контента. В Казани, я считаю, тот прокат не получился из-за ошибки на первом прыжке. Может быть, если бы я тогда сделал тот риттбергер (один из самых сложных прыжков в четыре оборота. — NEWS.ru), дальше бы пошло совсем все по-другому. Это тоже опыт. Мы с тренерским штабом пытались найти решение и грамотно выполнили подготовку к самому важному старту сезона.



— На чемпионате России риттбергер решили не вставлять в произвольную, потому что он не так стабильно получается или есть другая причина?

— Мы принимали решение после короткой программы и сделали вывод: лучше ехать с таким контентом, который чуть легче. Как показал результат, решение было верным. Но в будущем катать, естественно, буду с риттбергером.



— Процент удачного исполнения риттбергера хороший?

— Процент выполнения хороший. При подготовке к чемпионату России я тренировал его и в короткой программе. В будущем планирую усложняться, и на следующих стартах с высокой вероятностью риттбергер будет в программе.



— Когда у тебя в прыжке что-то идет не так, у тебя все равно получается его приземлять. Такое же говорили и про Евгения Плющенко, и в этом плане тебя сравнивают с ним.

— А мне его тренеры в пример приводят. Несмотря на то, как ты едешь программу, как ты вылетел, какие бы неприятности ни происходили, нужно крутить, крутить и держать до конца. И у меня это в голове хорошо отложилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко

— Это вообще для меня значимая программа, «Бандитский Петербург». С ней я пришел в группу Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных, с ней, можно сказать, я попал в большой спорт. На первые международные старты я поехал именно с этой программой. С этой программой была победа в командном чемпионате мира. А выступить сейчас c этой программой вместе со знаменитым Евгением Плющенко, да и еще в его день рождения, было честью для меня.



— Кто предложил поставить такой номер?

— Это было предложение Евгения Викторовича.

«Будут парные элементы с Трусовой»

— Сейчас ты еще готовишься к спектаклю «Русалочка». Как у тебя хватает времени на подготовку, учитывая учебу и соревнования?

— Грамотно стараюсь распределять время, рассчитываю, когда чему нужно уделить больше внимания. Сейчас семестр закончился, я сдал практически все зачеты. Только последнюю неделю полностью пропустил по учебе из-за подготовки к чемпионату России. Решил, что могу нагнать в следующем семестре. Тем более по загруженности вторая половина сезона будет менее напряженной, чем первая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко

К шоу мы с тренерами тоже грамотно относимся. Выстраивая график, думаем, когда есть возможность в них участвовать, а когда нет. От некоторых запланированных программ пришлось отказаться из-за ограничения по времени, потому что, как говорит Алексей Николаевич, тогда «не будет толку ни в тренировках, ни в учебе». Сейчас решили, что в новогодние каникулы есть возможность выступить в шоу. Можно сказать, что репетиции — это своего рода и тренировочный процесс. Форму получится поддерживать. Для меня это будет новый опыт. В сказках я ни разу не участвовал. Будет интересно попробовать себя.

— У меня пока опыта вообще нет. Но любопытно посмотреть, как это все будет выглядеть.



— В шоу ты будешь взаимодействовать с Сашей Трусовой, возможно, будут какие-то парные элементы. Готов к этому?

— Скорее всего, будут какие-то парные элементы, но такие, чтобы ни себя, ни Сашу не подвергать риску получить травму. Постановщик шоу — Никита Михайлов, он хороший специалист, как всегда, подойдет к постановке грамотно, и все пройдет наилучшим образом.

«Мишин с опаской отнесся к учебе в вузе»

— Алексей Николаевич Мишин, получается, поддерживает своих спортсменов в том, что они развиваются в разных направлениях.

— Да. Алексей Николаевич и сам закончил престижный технический вуз (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». — NEWS.ru). Но когда я только поступил (в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова. — NEWS.ru), он с опаской отнесся к этому, и я его прекрасно понимаю — это сложный вуз. На его месте я бы отреагировал абсолютно так же. Но оказалось, что совмещать реально. Сейчас он меня всегда поддерживает в этом плане, интересуется, как дела в учебе. Иногда можем и что-то касаемо спорта и медицины обсудить.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

— Я уже привык к такому образу жизни. Раз механизм работает, зачем что-то изменять?



— Психологически сильно устаешь? Удается как-нибудь разгрузиться?

— Курс один из самых сложных. Надо сказать, этот семестр дался нелегко, приходилось спать по пять часов в сутки, а перед итогами и того меньше. Сейчас уже попробую разгрузиться, может, получится, говорят, следующий семестр легче.

— Алексей Николаевич как-то говорил, что на сборах в Швейцарии он попросил тебя присмотреть за одним фигуристом и ты отлично справился. Никогда не хотелось попробовать себя в роли тренера?

— Пока один раз поработали, понравилось, но больше такого опыта не было. На сегодняшний день основную деятельность в будущем я все-таки для себя выбрал, но в жизни все может измениться.

— Смотрел ли ты международные турниры?

— Если честно, именно видео я ни одного не смотрел. Результаты практически все знаю по распечаткам. Но я и на чемпионате России посмотрел только свои короткую и произвольную программы, пока больше ничего. Хотя хочется увидеть тех, с кем соревновался, как они откатали.



— Какие у тебя ближайшие планы?

— В планах сейчас шоу, потом будет где-то неделя отдыха, потом учеба начнется и подготовка к соревнованиям. Но все-таки надеюсь и сейчас найти денечек для отдыха.

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