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30 июля 2026 в 11:18

Где отдохнуть на море в августе-2026?

Отдых на море в августе Отдых на море в августе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Когда начинается август, мысли нередко устремляются к соленым водам, песчаным пляжам и жарким дням. Если вы задумались, куда поехать в августе на море, чтобы сочетать комфорт, погоду и доступность, этот материал поможет найти идеальный курорт, если планируете отличный отдых в разгар сезона.

Ниже рассмотрим несколько популярных направлений, которые особенно привлекают отдыхающих в августе: от классики черноморского побережья до зарубежной экзотики. Также подскажем, где искать бюджетные варианты и как защититься от аномальной жары.

Черноморское побережье: цены и погода

В российском сегменте отдыха черноморское побережье — классика: Сочи, Анапа, Геленджик — и в августе это одно из главных направлений. При мысли: «Куда поехать на море в августе в России» сразу вспоминаются именно они. Но что ожидает туристов в плане погоды и расходов?

Погода

Август на черноморском побережье — это жаркие дни с температурой воздуха до +30–35 °C и теплое море — +24–27 °C. Дневная жара чередуется с приятным бризом, особенно вечером. Но не исключены погодные колебания: возможны кратковременные дожди, принесенные теплыми фронтами, однако они редко портят отдых надолго.

Цены

Ценовой диапазон зависит от удаленности от моря, уровня «все включено» или простых гостевых домов. Недорогие варианты — от 2500–3500 руб. за ночь в частном секторе; средний сегмент — 5000–8000 руб., гостиницы с бассейнами и анимацией — 10 000–15 000 руб. Цены растут ближе к морю и центрам курортов, особенно в разгар сезона.

В силу этого многие российские туристы задаются вопросом, куда лучше поехать на море в августе, и рассматривают как классическое Черное море, так и альтернативы, где можно совместить комфорт и разумный бюджет.

Где отдохнуть на море в августе? Где отдохнуть на море в августе? Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция, Египет или Абхазия: стоит ли ехать?

Зарубежные направления — Турция и Египет — традиционно популярны для отдыха в августе, особенно когда интересует, куда поехать в августе-2026 на море.

Турция

В августе здесь фестиваль жары: +33–38 °C в Анталии, дневной температурный максимум — до +40 °C, особенно на южном побережье. Но море приятно освежает — +27–29 °C, плотный песок, развитая инфраструктура и «все включено» — все плюсы на месте.

Цены: пакетные туры на неделю — от 70 000 руб. на двоих (эконом) до 150 000 руб. (4–5 звезд, «все включено»). Прямые перелеты и отличные отели ждут вас, если вы стоите перед выбором — куда поехать отдохнуть на море в августе.

Египет

Тут жара тоже впечатляющая: +35–42 °C, особенно в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Водные температуры — +29–31 °C. Красное море радует прозрачностью, кораллами и снорклингом.

Стоимость: недельные туры — от 80 000 руб. до 160 000 руб., в зависимости от звездности и сервиса. Полет — около 5–6 часов. Хороший сервис, недорогое питание и впечатляющие отели делают Египет актуальным вариантом.

Таким образом, если вы размышляете, куда поехать в августе на море, Турция и Египет предлагают отличный сервис и возможность «отдохнуть как в раю» — несмотря на жару, есть много способов комфортных пляжных каникул.

Куда поехать отдыхать в августе-2026? Куда поехать отдыхать в августе-2026? Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Абхазия

Для тех, кто ищет, куда поехать в августе на море недорого, Абхазия — приятная альтернатива. По сравнению с Турцией и Египтом Абхазия — куда более бюджетный отдых, который за счет отсутствия необходимости в визе и даже загранпаспорте можно считать практически домашним. Цены ниже, чем в Турции и Египте, особенно на проживание в семейных гостевых домах (от 1500–3000 руб./ночь). Пляжи галечные или песчано-галечные, море — до +26–28 °C. Природа — невероятная: горы, водопады, зелень, уютные городки вроде Гагры и Пицунды.

Семейные курорты с пологим заходом

Если вас интересует, куда поехать отдохнуть на море в августе, особенно с детьми, важны удобный заход в воду, безопасность и чистота.

Подходят:

  • Анапа (Россия): мелкий песчаный пляж, постепенный вход — идеален для малышей. Вода — до +26–28 °C, городская инфраструктура — рестораны, детские площадки, аквапарки.
  • Евпатория (Россия): широкие мелководные пляжи, песок, особенно в районе Мойнаки.
  • Турция — курорты на Эгейском и Средиземном морях (например, Мармарис, Бодрум) — ровные пляжи, удобные отели для семей, а море — тугое, по-детски приятное.
  • Египет — Шарм-эль-Шейх предлагает спокойные бухты с пологим входом, коралловая береговая полоса — красиво и не слишком глубоко.

Если вы ищете, куда поехать в августе на море, чтобы отдых был комфортным и безопасным для всей семьи, эти районы — очевидный выбор.

Путешествия в августе Путешествия в августе Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Как избежать аномальной жары?

Август — пик лета, и как избежать аномальной жары, чтобы отдых не превратился в знойное выпаривание?

Советы:

  1. Планируйте визиты на море утром или вечером, когда температура ниже. Избегайте пребывания под прямыми лучами с 12 до 16 часов.
  2. Выбирайте отели с бассейном или выходом к морю — они обеспечат быстрый способ освежиться.
  3. Используйте тенты, зонтики, легкую одежду, головные уборы. Солнцезащитный крем — обязательно, желательно SPF 50.
  4. Пейте воду — даже если не чувствуете жажду, обезвоживание может застать врасплох.
  5. Подумайте о поездке в более прохладные места: черноморское побережье обычно на 3–5 °C прохладнее, чем Турция или Египет, особенно вечером.

Так что если вы рассматриваете, куда поехать в августе на море, грамотное планирование с учетом жары сделает ваш отдых комфортным и безопасным.

Куда же поехать в августе на море?

Если подытожить с учетом всех ключевых факторов, ответ на вопрос, куда лучше поехать на море в августе, зависит от ваших предпочтений:

  • Черноморское побережье России — удобно, привычно, не слишком далеко и более-менее бюджетно.
  • Турция и Египет — туристически насыщенный сервис и «все включено», но жарко и подороже.
  • Абхазия — весомо дешевле и близко, но инфраструктура проще.
  • Семейный отдых — ищите курорты с мелководными пляжами и удобствами для детей: Анапа, Евпатория, семейные отели Турции и Египта.
  • Избежать жары можно за счет правильных часов для пребывания на воздухе, тени, воды и выбора более прохладных локаций.

Главное — ориентироваться на свои желания и возможности. В любом случае август — отличное время для морского отдыха, если заранее продумать все детали!

Ранее мы поделились необычными направлениями для отдыха в 2026 году.

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Екатерина Метелева
Е. Метелева
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