Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 февраля 2026 года

Наступил 35-й день 2025 года — 4 февраля. Какой праздник приходится на эту дату? Что объединяет калоши, супы и пчел? И кто из именитых личностей появился на свет в этот день? Об этом и не только читайте в нашей статье.
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
Прежде чем мы поговорим о праздниках 4 февраля 2025 года, необходимо рассказать о важном памятном мероприятии этого дня. На эту дату приходится Всемирный день борьбы против рака. Он был учрежден по инициативе союза UICC, или Международного союза по борьбе с раком. Рак — «зонтичный» термин, включающий более ста различных заболеваний. Самые распространенные из них — рак молочной железы, легких, толстой и прямой кишки и предстательной железы.
Цель памятной даты — напомнить о распространенности и серьезности онкозаболеваний, которые продолжают уносить сотни тысяч жизней ежегодно. Так, по статистике ВОЗ, в 2021 году злокачественные образования стали причиной смерти 283 тысяч россиян. Это значит, что онкозаболеваниями была вызвана каждая шестая смерть в России.
4 февраля 2025 года пройдут многочисленные просветительские мероприятия. В них примут участие как онкобольные и их родственники, так и врачи и исследователи. Особое внимание будет уделено вопросу профилактики онкозаболеваний. В числе мер предосторожности:
- регулярные профилактические осмотры;
- своевременное лечение под руководством специалистов;
- здоровый образ жизни;
- отказ от вредных привычек, в особенности курения;
- защита от УФ-излучения;
- вакцинация от ряда вирусов, приводящих к раку (например, от ВПЧ);
- поддержание психологического здоровья.
Праздники 4 февраля 2025 года
Теперь поговорим о праздниках 4 февраля 2025 года. Они варьируются от серьезных и торжественных до неофициальных и шутливых. К примеру, на этот день приходится Международный день человеческого братства, учрежденный Генассамблеей ООН. Его назначение — напомнить о важности уважительного диалога между людьми вне зависимости от религиозных конфессий, политических убеждений, расы, пола и других различий.
А еще 4 февраля 2025 года — это:
- День рождения калош;
- День домашнего супа;
- День неандертальца;
- День фаршированных грибов и не только.
Тимофеев день — народный праздник 4 февраля в России
Теперь обратимся к народному календарю. В России 4 февраля — праздник Тимофея-полузимника, или просто Тимофеев день. Он приурочен ко дню почитания Тимофея Эфесского — ученика апостола Павла и одного из апостолов от семидесяти. По назначению Павла Тимофей стал первым епископом в Эфесе (ныне Турция). В возрасте 80 лет он был убит язычниками, к которым он обратился с проповедью.
По старому стилю Тимофеев день приходился на 22 января, то есть примерно на середину зимы. А потому праздник прозвали Днем Тимофея-полузимника. На Руси также бытовало понятие «тимофеевские морозы»: в народе верили, что с этого дня устанавливаются лютые холода.
В России праздник 4 февраля оброс обрядами и поверьями. Так, пасечники проверяют омшаники. Считается, что если жужжания пчел почти не слышно, то в улье все хорошо, а вот беспокойный гул говорит об обратном. А еще на Тимофея принято проверять запасы продовольствия и сена для скота. Если их осталось немного, то до конца зимы придется затянуть пояса. (Впрочем, в современных деревнях и селах потребность в этом зачастую отпадает.)
Если верить приметам, сны в ночь на Тимофея вещие. Запотевшие стекла в окнах сулят скорую весну. А если снега выпало много, то в будущем стоит ждать хороший урожай.
4 февраля в истории
Теперь поговорим о ярких событиях, увековечивших дату 4 февраля в истории. Вот некоторые из них:
- 1582 — полугодовалая осада Пскова закончилась отступлением войска Речи Посполитой;
- 1719 — подписан указ Петра I об организации первой в Российской империи переписи населения;
- 1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета;
- 1789 — Джордж Вашингтон избран первым президентом США;
- 1824 — предприниматель Чарльз Гудрич продемонстрировал первые в мире калоши (поэтому в начале февраля справляют день рождения калош);
- 1931 — в Курске начала работать ветряная станция Анатолия Уфимцева — первая советская ветроэлектростанция;
- 2004 — официально запущена социальная сеть Facebook (деятельность в РФ запрещена).
В четвертый день февраля появились на свет писатель-сатирик и автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле; общественная деятельница Роза Паркс; рок-музыкант Элис Купер; шахматистка-гроссмейстер Валентина Гунина; футболистка и чемпионка мира Алексия Путельяс.
4 февраля покинули мир архитектор, подтвердивший существование Вавилона, Роберт Кольдевей; нарколог и автор метода кодирования Александр Довженко; поэт, музыкант и автор песен группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев.
Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 4 февраля. Самое время уделить особое внимание здоровому образу жизни и приготовить наваристый домашний суп.
