Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 апреля 2026 года

Семья и жизнь

Сегодня последний день второго месяца весны. Кроме того, 30 апреля — уже 120-й день 2026 года. Новый год наступит через 245 дней. Сегодня отмечают День пожарной охраны и Международный день джаза. Расскажем, какие еще праздники будут отмечать 30 апреля 2026 года.

Церковные праздники 30 апреля 2026 года

Православные в этот день вспоминают Зосиму Соловецкого, одного из основателей знаменитой обители, Соловецкого монастыря. В народе последний апрельский день прозвали Зосима Пчельник. Это время знаменовало начало пчеловодческого сезона: выставляли ульи, освящали пасеки, молились о богатом медосборе.

Согласно поверьям, пчелы — Божьи работницы, и обращаться с ними нужно с особым почтением. В этот день запрещалось ругаться или сквернословить возле ульев. Хозяйки пекли обрядовое печенье в форме сот или пчел, угощали соседей. Считалось, что если пчелы летят к улью — лето будет сухим, а если в поле — дождливым.

До наших дней сохранились традиции освящения пасек и меда в церквях, а сам святой остается символом гармонии между человеком и природой.

Церковные праздники 30 апреля Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Какие еще праздники отметят 30 апреля

Традиционно 30 апреля 2026 года можно отметить целый ряд праздников — на любой вкус.

День пожарной охраны. Свое начало он берет в 1649 году, когда второй правитель из династии Романовых царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о гражданском благочинии», где в том числе сообщалось, что отныне в русских городах необходимо создать отряды, которые будут заниматься пожарной охраной.

В ночь с 30 апреля на 1 мая язычники всего мира будут отмечать праздник Белтейн, или Вальпургиеву ночь. Белтейн как праздник относится к кельтской традиции, Вальпургиеву же ночь, или Ночь ведьм, отмечали в Западной Европе и ряде территорий, которые сегодня относятся к Восточной Европе. Белтейн символизирует собой приход лета и расцвет новой жизни. Первые упоминания о традициях обоих вариантов этого праздника относятся к Средним векам.

Международный день джаза. Это музыкальное направление возникло в Америке на рубеже XIX и XX веков благодаря слиянию музыкальных традиций Европы и Африки. В середине ХХ века эта музыка была чрезвычайно популярной во всем мире, и даже в СССР находились те, кто увлекался джазом под страхом уголовного преследования. Среди наиболее известных джазменов стоит упомянуть Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Каунта Бэйси, Херби Хэнкока, Джона Колтрейна.

Те, кто считает себя романтиком, 30 апреля 2026 года могут отметить День свечника. Когда-то свечи стали весьма прогрессивным изобретением человечества и исправно играли роль осветительных приборов во дворцах королей и избах бедноты вплоть до начала ХХ века. С распространением электричества свечи чаще стали использовать как романтический аксессуар или предмет сервировки блюд, которые необходимо подавать теплыми. Однако и сегодня при аварии на электрических сетях мы открываем шкафчик с хозяйственными принадлежностями и достаем свечи.

Любители правды отметят сегодня День честности. Конечно, всегда и во всем следует быть честным, ведь говорить правду намного проще, чем придумывать искусную ложь, в хитросплетениях которой потом можно запутаться. Но стоит помнить, что в некоторых случаях ложь может стать спасением.

День стильной прически. Этот праздник может стать любимым у модниц и модников, которые не могут себе даже представить, как можно идти до соседнего магазина без укладки и макияжа.

Гурманы сегодня отметят сразу две знаменательные даты — День изюма и День овсяного печенья. По счастливой случайности, эти два ингредиента можно совместить и угостить родных вкусным десертом к чаю.

Профессиональные праздники 30 апреля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исторические праздники и памятные даты для 30 апреля

30 апреля в России и в других странах мира будут отмечать еще целый ряд исторических праздников.

1315 год — в Париже путем повешения на виселице казнили советника французского короля Филиппа IV Красивого Ангеррана де Мариньи. По иронии судьбы считается, что именно он разработал проект первой виселицы.

1472 год — на территории Кремля в Москве заложили первый камень в основание Успенского собора.

1789 год — в Америке прошла торжественная церемония вступления в должность первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона.

1905 год — в России по указу императора Николая II объявлена свобода вероисповедания.

1916 год — Германия первой в мире перешла на летнее время.

1945 год — советские солдаты освободили узниц фашистского концлагеря Равенсбрюк под Берлином, где содержались только женщины.

1990 год — в СССР вышла в эфир первая коммерческая радиостанция «Европа Плюс».

2008 год — в Екатеринбурге эксперты получили подтверждение, что обнаруженные в июле 1991 года в Поросенковом логу останки тел принадлежат Алексею и Анастасии Романовым, детям последнего российского императора Николая II.

Исторические даты 30 апреля Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/Global Look Press

В этот день появились на свет:

1777 год — немецкий ученый Карл Фридрих Гаусс, занимавшийся исследованиями в области математики, астрономии, механики, геодезии и физики.

1857 год — швейцарский психиатр, который ввел в оборот термин «шизофрения» и выделил ее как отдельное заболевание, Эйген Блейлер.

1863 год — немецкий изобретатель, придумавший и сконструировавший первый аппарат для съемки кино, Макс Складановский.

1956 год — датский режиссер, известный по фильмам «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Рассекая волны», «Европа», «Мандерлей», Ларс фон Триер.

1967 год — российский эстрадный певец Филипп Киркоров.

1982 год — американская актриса, известная по фильмам «Вечное сияние чистого разума», «Скрытые фигуры», «Джуманджи», «Человек-паук», «Маленькие женщины», Кирстен Данст.

Дни рождения 30 апреля Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1642 год — военный деятель периода Смуты Дмитрий Пожарский.

1792 год — британец, первый лорд Адмиралтейства Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвичский, в честь которого получил свое название вид бутерброда — сэндвич.

1860 — российский астроном-самоучка, который рассчитал даты солнечных и лунных затмений вплоть до 2001 года, Федор Семенов.

1945 год — немецкий диктатор, идеолог фашизма, развязавший Вторую мировую войну, которая унесла жизни более 70 млн людей со всех континентов, Адольф Гитлер.

2023 год — русский модельер, талант которого высоко ценили западные коллеги, прозванный Красным Диором, Вячеслав Зайцев.

