Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 апреля 2026 года

Сегодня последний день второго месяца весны. Кроме того, 30 апреля — уже 120-й день 2026 года. Новый год наступит через 245 дней. Сегодня отмечают День пожарной охраны и Международный день джаза. Расскажем, какие еще праздники будут отмечать 30 апреля 2026 года.
Церковные праздники 30 апреля 2026 года
Православные в этот день вспоминают Зосиму Соловецкого, одного из основателей знаменитой обители, Соловецкого монастыря. В народе последний апрельский день прозвали Зосима Пчельник. Это время знаменовало начало пчеловодческого сезона: выставляли ульи, освящали пасеки, молились о богатом медосборе.
Согласно поверьям, пчелы — Божьи работницы, и обращаться с ними нужно с особым почтением. В этот день запрещалось ругаться или сквернословить возле ульев. Хозяйки пекли обрядовое печенье в форме сот или пчел, угощали соседей. Считалось, что если пчелы летят к улью — лето будет сухим, а если в поле — дождливым.
До наших дней сохранились традиции освящения пасек и меда в церквях, а сам святой остается символом гармонии между человеком и природой.
Какие еще праздники отметят 30 апреля
Традиционно 30 апреля 2026 года можно отметить целый ряд праздников — на любой вкус.
- День пожарной охраны. Свое начало он берет в 1649 году, когда второй правитель из династии Романовых царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о гражданском благочинии», где в том числе сообщалось, что отныне в русских городах необходимо создать отряды, которые будут заниматься пожарной охраной.
- В ночь с 30 апреля на 1 мая язычники всего мира будут отмечать праздник Белтейн, или Вальпургиеву ночь. Белтейн как праздник относится к кельтской традиции, Вальпургиеву же ночь, или Ночь ведьм, отмечали в Западной Европе и ряде территорий, которые сегодня относятся к Восточной Европе. Белтейн символизирует собой приход лета и расцвет новой жизни. Первые упоминания о традициях обоих вариантов этого праздника относятся к Средним векам.
- Международный день джаза. Это музыкальное направление возникло в Америке на рубеже XIX и XX веков благодаря слиянию музыкальных традиций Европы и Африки. В середине ХХ века эта музыка была чрезвычайно популярной во всем мире, и даже в СССР находились те, кто увлекался джазом под страхом уголовного преследования. Среди наиболее известных джазменов стоит упомянуть Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Каунта Бэйси, Херби Хэнкока, Джона Колтрейна.
- Те, кто считает себя романтиком, 30 апреля 2026 года могут отметить День свечника. Когда-то свечи стали весьма прогрессивным изобретением человечества и исправно играли роль осветительных приборов во дворцах королей и избах бедноты вплоть до начала ХХ века. С распространением электричества свечи чаще стали использовать как романтический аксессуар или предмет сервировки блюд, которые необходимо подавать теплыми. Однако и сегодня при аварии на электрических сетях мы открываем шкафчик с хозяйственными принадлежностями и достаем свечи.
- Любители правды отметят сегодня День честности. Конечно, всегда и во всем следует быть честным, ведь говорить правду намного проще, чем придумывать искусную ложь, в хитросплетениях которой потом можно запутаться. Но стоит помнить, что в некоторых случаях ложь может стать спасением.
- День стильной прически. Этот праздник может стать любимым у модниц и модников, которые не могут себе даже представить, как можно идти до соседнего магазина без укладки и макияжа.
- Гурманы сегодня отметят сразу две знаменательные даты — День изюма и День овсяного печенья. По счастливой случайности, эти два ингредиента можно совместить и угостить родных вкусным десертом к чаю.
Исторические праздники и памятные даты для 30 апреля
30 апреля в России и в других странах мира будут отмечать еще целый ряд исторических праздников.
1315 год — в Париже путем повешения на виселице казнили советника французского короля Филиппа IV Красивого Ангеррана де Мариньи. По иронии судьбы считается, что именно он разработал проект первой виселицы.
1472 год — на территории Кремля в Москве заложили первый камень в основание Успенского собора.
1789 год — в Америке прошла торжественная церемония вступления в должность первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона.
1905 год — в России по указу императора Николая II объявлена свобода вероисповедания.
1916 год — Германия первой в мире перешла на летнее время.
1945 год — советские солдаты освободили узниц фашистского концлагеря Равенсбрюк под Берлином, где содержались только женщины.
1990 год — в СССР вышла в эфир первая коммерческая радиостанция «Европа Плюс».
2008 год — в Екатеринбурге эксперты получили подтверждение, что обнаруженные в июле 1991 года в Поросенковом логу останки тел принадлежат Алексею и Анастасии Романовым, детям последнего российского императора Николая II.
В этот день появились на свет:
1777 год — немецкий ученый Карл Фридрих Гаусс, занимавшийся исследованиями в области математики, астрономии, механики, геодезии и физики.
1857 год — швейцарский психиатр, который ввел в оборот термин «шизофрения» и выделил ее как отдельное заболевание, Эйген Блейлер.
1863 год — немецкий изобретатель, придумавший и сконструировавший первый аппарат для съемки кино, Макс Складановский.
1956 год — датский режиссер, известный по фильмам «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Рассекая волны», «Европа», «Мандерлей», Ларс фон Триер.
1967 год — российский эстрадный певец Филипп Киркоров.
1982 год — американская актриса, известная по фильмам «Вечное сияние чистого разума», «Скрытые фигуры», «Джуманджи», «Человек-паук», «Маленькие женщины», Кирстен Данст.
Также в этот день мир покинули:
1642 год — военный деятель периода Смуты Дмитрий Пожарский.
1792 год — британец, первый лорд Адмиралтейства Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвичский, в честь которого получил свое название вид бутерброда — сэндвич.
1860 — российский астроном-самоучка, который рассчитал даты солнечных и лунных затмений вплоть до 2001 года, Федор Семенов.
1945 год — немецкий диктатор, идеолог фашизма, развязавший Вторую мировую войну, которая унесла жизни более 70 млн людей со всех континентов, Адольф Гитлер.
2023 год — русский модельер, талант которого высоко ценили западные коллеги, прозванный Красным Диором, Вячеслав Зайцев.
Ранее мы рассказывали, как найти информацию о репрессированных родственниках.