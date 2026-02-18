Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 февраля 2026 года

18 февраля — 49-й день 2026 года в григорианском и 36-й в юлианском календарях. До нового 2025 года остается 316 дней. День, когда славяне надевали на рога коровам буханки хлеба, чтобы сохранить их от болезней. В Москве был открыт Брянский вокзал, который теперь называется Киевским. А еще в этот день родился Энцо Феррари, конструктор одной из самых харизматичных марок автомобилей. Узнаем, какие еще интересные события и праздники выпадают на 18 февраля 2026 года.
Какие церковные праздники отмечаются 18 февраля 2026 года
18 февраля будут отмечаться следующие церковные праздники:
- День иконы Дивногорской Божией Матери, также известной как «Взыскание погибших»;
- Память мученицы Агафьи Палермской.
Стоит отметить, что Агафья Палермская, или Агата Сицилийская, у славян была известна еще как Агафья-Коровница или Агафья-Скотница. Она почиталась как покровительница домашнего скота, и ей молились о защите животных от болезней и падежа. Кроме этого, Агафью почитали заступницей от пожаров. Так, в этот день славяне выпекали и освящали хлеб, а затем бросали его в огонь, полагая, что это предотвратит пожар в доме.
Помимо этого, 18 февраля тезоименитство будут отмечать:
- Антоний;
- Александра;
- Макарий;
- Василиса;
- Михаил.
Какие светские праздники выпадают на этот день, 18 февраля
Какой светские праздники будут отмечать 18 февраля? Их несколько, в том числе:
- День батареек;
- День употребления вина;
- День легкомысленных людей;
- День юного избирателя;
- Праздник пельменей;
- День планеты Плутон;
- В России — профессиональный праздник полицейских на транспорте;
- День камбалы, начиненной кальмарами.
18 февраля — математический праздник в России
Также 18 февраля в России пройдет математический праздник. В этом году он состоится в 37-й раз. В нем по традиции принимают участие учащиеся шестых и седьмых классов общеобразовательных школ. В этот день в стране традиционно проходят следующие мероприятия:
- математические игры;
- олимпиады;
- турниры головоломок.
Памятные события в мировой истории, произошедшие в этот день
18 февраля 2026 года можно будет отмечать следующие праздники и вспоминать значимые даты:
1386 год — будущий король Польши Владислав II Ягелло и польская королевна Ядвига стали мужем и женой;
1861 год — состоялась инаугурация президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса;
1906 год — Олимпийский комитет Бельгии был учрежден в Брюсселе;
1911 год — впервые в мире почтовые отправления были перевезены самолетом из Аллахабада в Нейни, длина маршрута составила 13 км. Самолетом управлял пилот Анри Пеке, который привез адресатам 6,5 тыс. посланий;
1918 год — в Москве прошло торжественное открытие Брянского (с 1934 года — Киевского) железнодорожного вокзала;
1930 год — в Солнечной системе обнаружена самая крупная из всех известных карликовых планет — Плутон. Автором открытия стал ученый из США Клайд Томбо;
1960 год — в калифорнийском городке Скво-Вэлли вблизи популярных горнолыжных склонов стартовали VIII зимние Олимпийские игры;
1979 год — первый документально подтвержденный снегопад в пустыне Сахара;
1986 год — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС был избран будущий первый президент России Борис Ельцин.
Кроме того, 18 февраля родились:
1201 год — персидский изобретатель и ученый Насир ад-Дин Туси;
1516 год — английская королева Мария I Тюдор;
1626 год — врач из Италии, который доказал несостоятельность идеи о самозарождении жизни Франческо Реди;
1745 год — итальянский физик, один из создателей постулатов об электричестве Алессандро Вольта;
1836 год — индийский проповедник Рамакришна;
1864 год — уральский мастер по работе с камнем, художник Алексей Денисов-Уральский;
1878 год — революционерка, сестра Владимира Ленина Мария Ульянова;
1898 год — автоконструктор, создатель собственной марки автомобилей Энцо Феррари;
1932 год — режиссер Милош Форман;
1933 год — супруга Джона Леннона, художница Йоко Оно;
1934 год — дизайнер Пако Рабан;
1935 год — композитор Геннадий Гладков;
1950 год — модель, звезда американского телесериала «Детективное агентство „Лунный свет“» Сибилл Шеперд;
1952 год — рок-музыкант Александр Барыкин;
1953 год — певец и композитор Аркадий Укупник;
1954 год — американский актер Джон Траволта.
Также в этот день мир покинули:
1294 год — внук Чингисхана, основатель китайской династии Юань — Хубилай;
1405 год — создатель империи тимуридов тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан;
1546 год — основатель протестантской ветви христианства, возглавивший Реформацию в Германии, переводчик Библии на немецкий язык проповедник Мартин Лютер;
1564 год — скульптор, создатель знаменитой статуи Давида Микеланджело Буонарроти;
1851 год — математик Карл Густав Якоб Якоби;
1862 год — французский медик, занимавшийся изучением эпидемий, Пьер Фидель Бретонно;
1876 год — один из создателей палеоботаники Адольф Теодор Броньяр;
1877 год — российский врач Василий Гинденбург;
1902 год — создатель марки Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани;
1937 год — соратник Иосифа Сталина, один из руководителей СССР, грузинский революционер Григорий Орджоникидзе;
1945 год — военный инженер Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев;
1957 год — автор теории об эволюции звезд астрофизик из США Генри Норрис Расселл;
1967 год — создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер;
2021 год — актер Андрей Мягков.
