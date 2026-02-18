Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 февраля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 февраля 2026 года

18 февраля — 49-й день 2026 года в григорианском и 36-й в юлианском календарях. До нового 2025 года остается 316 дней. День, когда славяне надевали на рога коровам буханки хлеба, чтобы сохранить их от болезней. В Москве был открыт Брянский вокзал, который теперь называется Киевским. А еще в этот день родился Энцо Феррари, конструктор одной из самых харизматичных марок автомобилей. Узнаем, какие еще интересные события и праздники выпадают на 18 февраля 2026 года.

Какие церковные праздники отмечаются 18 февраля 2026 года

18 февраля будут отмечаться следующие церковные праздники:

День иконы Дивногорской Божией Матери, также известной как «Взыскание погибших»;

Память мученицы Агафьи Палермской.

Стоит отметить, что Агафья Палермская, или Агата Сицилийская, у славян была известна еще как Агафья-Коровница или Агафья-Скотница. Она почиталась как покровительница домашнего скота, и ей молились о защите животных от болезней и падежа. Кроме этого, Агафью почитали заступницей от пожаров. Так, в этот день славяне выпекали и освящали хлеб, а затем бросали его в огонь, полагая, что это предотвратит пожар в доме.

Помимо этого, 18 февраля тезоименитство будут отмечать:

Какие светские праздники выпадают на этот день, 18 февраля

Какой светские праздники будут отмечать 18 февраля? Их несколько, в том числе:

День батареек;

День употребления вина;

День легкомысленных людей;

День юного избирателя;

Праздник пельменей;

День планеты Плутон;

В России — профессиональный праздник полицейских на транспорте;

День камбалы, начиненной кальмарами.

18 февраля — математический праздник в России

Также 18 февраля в России пройдет математический праздник. В этом году он состоится в 37-й раз. В нем по традиции принимают участие учащиеся шестых и седьмых классов общеобразовательных школ. В этот день в стране традиционно проходят следующие мероприятия:

математические игры;

олимпиады;

турниры головоломок.

Памятные события в мировой истории, произошедшие в этот день

18 февраля 2026 года можно будет отмечать следующие праздники и вспоминать значимые даты:

1386 год — будущий король Польши Владислав II Ягелло и польская королевна Ядвига стали мужем и женой;

1861 год — состоялась инаугурация президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса;

1906 год — Олимпийский комитет Бельгии был учрежден в Брюсселе;

1911 год — впервые в мире почтовые отправления были перевезены самолетом из Аллахабада в Нейни, длина маршрута составила 13 км. Самолетом управлял пилот Анри Пеке, который привез адресатам 6,5 тыс. посланий;

1918 год — в Москве прошло торжественное открытие Брянского (с 1934 года — Киевского) железнодорожного вокзала;

1930 год — в Солнечной системе обнаружена самая крупная из всех известных карликовых планет — Плутон. Автором открытия стал ученый из США Клайд Томбо;

1960 год — в калифорнийском городке Скво-Вэлли вблизи популярных горнолыжных склонов стартовали VIII зимние Олимпийские игры;

1979 год — первый документально подтвержденный снегопад в пустыне Сахара;

1986 год — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС был избран будущий первый президент России Борис Ельцин.

Кроме того, 18 февраля родились:

1201 год — персидский изобретатель и ученый Насир ад-Дин Туси;

1516 год — английская королева Мария I Тюдор;

1626 год — врач из Италии, который доказал несостоятельность идеи о самозарождении жизни Франческо Реди;

1745 год — итальянский физик, один из создателей постулатов об электричестве Алессандро Вольта;

1836 год — индийский проповедник Рамакришна;

1864 год — уральский мастер по работе с камнем, художник Алексей Денисов-Уральский;

1878 год — революционерка, сестра Владимира Ленина Мария Ульянова;

1898 год — автоконструктор, создатель собственной марки автомобилей Энцо Феррари;

1932 год — режиссер Милош Форман;

1933 год — супруга Джона Леннона, художница Йоко Оно;

1934 год — дизайнер Пако Рабан;

1935 год — композитор Геннадий Гладков;

1950 год — модель, звезда американского телесериала «Детективное агентство „Лунный свет“» Сибилл Шеперд;

1952 год — рок-музыкант Александр Барыкин;

1953 год — певец и композитор Аркадий Укупник;

1954 год — американский актер Джон Траволта.

Также в этот день мир покинули:

1294 год — внук Чингисхана, основатель китайской династии Юань — Хубилай;

1405 год — создатель империи тимуридов тюрко-монгольский завоеватель Тамерлан;

1546 год — основатель протестантской ветви христианства, возглавивший Реформацию в Германии, переводчик Библии на немецкий язык проповедник Мартин Лютер;

1564 год — скульптор, создатель знаменитой статуи Давида Микеланджело Буонарроти;

1851 год — математик Карл Густав Якоб Якоби;

1862 год — французский медик, занимавшийся изучением эпидемий, Пьер Фидель Бретонно;

1876 год — один из создателей палеоботаники Адольф Теодор Броньяр;

1877 год — российский врач Василий Гинденбург;

1902 год — создатель марки Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани;

1937 год — соратник Иосифа Сталина, один из руководителей СССР, грузинский революционер Григорий Орджоникидзе;

1945 год — военный инженер Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев;

1957 год — автор теории об эволюции звезд астрофизик из США Генри Норрис Расселл;

1967 год — создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер;

2021 год — актер Андрей Мягков.

