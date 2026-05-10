Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 мая 2026 года

С начала високосного 2026 года прошло 130 дней. В Германии проводят печальный, но значимый День книг. В Таиланде набираются сил перед началом полевых работ и устраивают Фестиваль ракет. А столица Азербайджана расцвечивается лепестками и листьями в честь праздника цветов. И это только некоторые из многих майских традиций. Рассказываем, чем еще примечательна дата 10 мая: какой праздник справляют в разных уголках света и без каких обычаев не обходится торжество.
Национальные фестивали и праздники 10 мая 2026 года
В России 10 мая 2026 года отмечается День авиации МЧС России. Профессиональный праздник приурочен к годовщине создания российского спасательного авиационного предприятия. Оно пришлось на 10 мая 1995 года. Сегодня спасатели-авиаторы отвечают за помощь пострадавшим, тушение пожаров с воздуха, ликвидацию разливов нефти и борьбу с последствиями других ЧС.
Существует немало других национальных праздников 10 мая 2026 года. Например, в Таиланде отмечают праздник первой борозды. Он связан с началом полевых работ. Для поднятия духа тайцы проводят Фестиваль ракет. Они запускают фейерверки, устраивают парады и уличные танцы.
А в Германии 10 мая — памятная дата. Именно в этот день в 1933 году в Берлине прошла акция книгосожжения. В костер попали все издания, противоречащие гитлеровскому режиму. Вскоре аналогичные акции провели и в других уголках Германии. Их целью было поднятие духа сторонников действующей власти, запугивание населения и символическое укрепление цензуры. И теперь в память об этих событиях немцы устраивают День книги. Он символизирует борьбу с преступным прошлым и отстаивание свободы.
А еще на 10 мая 2026 года приходится немало фестивалей. В том числе:
- праздник цветов в Азербайджане — Баку украшают цветочными экспозициями, а в местных парках проводят массовые гулянья;
- Фестиваль тюльпанов в Канаде — Оттава расцвечивается тюльпанами (в городе распускается около 5 миллионов цветов), для местных жителей и туристов проводят тематические балы, показы мод и экскурсии.
Но и это далеко не все. Существует неофициальный, но распространенный по всему миру праздник 10 мая — День чистой комнаты. Найти его истоки сегодня уже невозможно. Но, несмотря на это, праздник пользуется популярностью. Поэтому пришла пора привести жилище в порядок.
Семен Ранопашец — народный праздник 10 мая в России
Теперь переходим к народному календарю. В России 10 мая — праздник Семен Ранопашец. Церковь вспоминает Симеона Иерусалимского — апостола от 70. Он стал христианином уже в зрелом возрасте, проповедовал учение Иисуса и обличал язычество. В течение 40 лет Симеон был епископом в Иерусалиме. Уже в глубокой старости (по некоторым источникам — в возрасте 120 лет) он был схвачен и распят язычниками.
Праздник 10 мая прозвали Семеном Ранопашцем неспроста. К этому времени в большей части России начинались пахотные работы. Чтобы проверить, готова ли почва к возделыванию, славяне проводили определенные обряды. Например, сжимали горсть земли в руках. Если та не слипалась, а оставалась рассыпчатой, можно было браться за пахоту. Либо же к земле просто прикладывали ладони. Если она была теплой, значит, пришло время работать.
Приметы на 10 мая: что можно и нельзя делать
В России праздник 10 мая считался днем не только пахоты, но и разгула нечистых сил. По поверью, вероятность ссор и распрей в этот день становилась особенно высока. Чтобы избежать конфликтов, в карман клали шерстяную красную нить с двумя завязанными на ней узлами.
А еще на Семена Ранопашца занимались благотворительностью. Нуждающимся отдавали не только деньги, но и, например, остатки еды. Выбрасывать пищу в праздник запрещалось.
С Семеновым днем связано немало предубеждений. По поверью, плохой приметой было:
Отдельный запрет касался животных. Славяне верили, что нечистая сила попытается проникнуть в людские дома, в том числе обратившись зверем. Поэтому брать в семью животных считалось дурным знаком.
Нельзя не упомянуть и погодные приметы. Если к обеду на Степана Ранопашца небо затянули облака, то скоро придут холода. Если на небе появилась радуга, то лето выдастся жарким, придет засуха. А вот дождь сулит богатый урожай меда.
Интересные факты про 10 мая
Мы выяснили, какой праздник приходится на 10 мая. Скажем пару слов о том, чем примечательна эта дата в контексте истории. Она является годовщиной многих интересных событий. Вот некоторые из них:
- 1503 — Христофор Колумб обнаружил острова Кайман в Карибском море;
- 1598 — Борис Годунов занял престол;
- 1811 — в Англии стали использовать бумажные деньги;
- 1883 — белый, синий и красный официально стали национальными российскими цветами;
- 1887 — Александр III велел возвести торговую точку в центре Москвы — сегодняшний ГУМ;
- 1930 — основан футбольный клуб «Ростов»;
- 1947 — в «Ленфильме» состоялся показ сказки «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро;
- 1962 — в продажу вышел первый номер комикса про Халка;
- 2009 — Россия одержала победу в чемпионате мира по хоккею с шайбой.
10 мая появились на свет отец начертательной геометрии Гаспар Монж, автор «Марсельезы» Клод Руже де Лилль, основатель чайной компании Lipton Томас Липтон, создатель старейшей в мире киностудии (Gaumont) Леон Гомон, поэтесса и участница ВОВ Юлия Друнина, чемпион «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и многие другие знаменитые личности.
Именины 10 мая
Напоследок заглянем в святцы. Именинниками стали:
- Мария;
- Анастасия;
- Степан;
- Иван;
- Георгий;
- Илларион;
- Николай;
- Павел;
- Степан;
- Петр.
Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 10 мая 2026 года. Бояться пробуждения нечисти сегодня уже не стоит. А вот убраться в жилище и заняться благотворительностью не будет лишним.
