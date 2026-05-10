Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 мая 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 мая 2026 года

С начала високосного 2026 года прошло 130 дней. В Германии проводят печальный, но значимый День книг. В Таиланде набираются сил перед началом полевых работ и устраивают Фестиваль ракет. А столица Азербайджана расцвечивается лепестками и листьями в честь праздника цветов. И это только некоторые из многих майских традиций. Рассказываем, чем еще примечательна дата 10 мая: какой праздник справляют в разных уголках света и без каких обычаев не обходится торжество.

Национальные фестивали и праздники 10 мая 2026 года

В России 10 мая 2026 года отмечается День авиации МЧС России. Профессиональный праздник приурочен к годовщине создания российского спасательного авиационного предприятия. Оно пришлось на 10 мая 1995 года. Сегодня спасатели-авиаторы отвечают за помощь пострадавшим, тушение пожаров с воздуха, ликвидацию разливов нефти и борьбу с последствиями других ЧС.

Существует немало других национальных праздников 10 мая 2026 года. Например, в Таиланде отмечают праздник первой борозды. Он связан с началом полевых работ. Для поднятия духа тайцы проводят Фестиваль ракет. Они запускают фейерверки, устраивают парады и уличные танцы.

10 мая — праздник первой борозды Фото: Shutterstock/FOTODOM

А в Германии 10 мая — памятная дата. Именно в этот день в 1933 году в Берлине прошла акция книгосожжения. В костер попали все издания, противоречащие гитлеровскому режиму. Вскоре аналогичные акции провели и в других уголках Германии. Их целью было поднятие духа сторонников действующей власти, запугивание населения и символическое укрепление цензуры. И теперь в память об этих событиях немцы устраивают День книги. Он символизирует борьбу с преступным прошлым и отстаивание свободы.

А еще на 10 мая 2026 года приходится немало фестивалей. В том числе:

праздник цветов в Азербайджане — Баку украшают цветочными экспозициями, а в местных парках проводят массовые гулянья;

Фестиваль тюльпанов в Канаде — Оттава расцвечивается тюльпанами (в городе распускается около 5 миллионов цветов), для местных жителей и туристов проводят тематические балы, показы мод и экскурсии.

Но и это далеко не все. Существует неофициальный, но распространенный по всему миру праздник 10 мая — День чистой комнаты. Найти его истоки сегодня уже невозможно. Но, несмотря на это, праздник пользуется популярностью. Поэтому пришла пора привести жилище в порядок.

10 мая — День чистой комнаты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семен Ранопашец — народный праздник 10 мая в России

Теперь переходим к народному календарю. В России 10 мая — праздник Семен Ранопашец. Церковь вспоминает Симеона Иерусалимского — апостола от 70. Он стал христианином уже в зрелом возрасте, проповедовал учение Иисуса и обличал язычество. В течение 40 лет Симеон был епископом в Иерусалиме. Уже в глубокой старости (по некоторым источникам — в возрасте 120 лет) он был схвачен и распят язычниками.

Праздник 10 мая прозвали Семеном Ранопашцем неспроста. К этому времени в большей части России начинались пахотные работы. Чтобы проверить, готова ли почва к возделыванию, славяне проводили определенные обряды. Например, сжимали горсть земли в руках. Если та не слипалась, а оставалась рассыпчатой, можно было браться за пахоту. Либо же к земле просто прикладывали ладони. Если она была теплой, значит, пришло время работать.

10 мая — праздник Семен Ранопашец Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 10 мая: что можно и нельзя делать

В России праздник 10 мая считался днем не только пахоты, но и разгула нечистых сил. По поверью, вероятность ссор и распрей в этот день становилась особенно высока. Чтобы избежать конфликтов, в карман клали шерстяную красную нить с двумя завязанными на ней узлами.

А еще на Семена Ранопашца занимались благотворительностью. Нуждающимся отдавали не только деньги, но и, например, остатки еды. Выбрасывать пищу в праздник запрещалось.

С Семеновым днем связано немало предубеждений. По поверью, плохой приметой было:

чинить обувь;

хвастаться достатком;

петь за полевой работой или рядом с полями;

громко разговаривать.

Отдельный запрет касался животных. Славяне верили, что нечистая сила попытается проникнуть в людские дома, в том числе обратившись зверем. Поэтому брать в семью животных считалось дурным знаком.

Нельзя не упомянуть и погодные приметы. Если к обеду на Степана Ранопашца небо затянули облака, то скоро придут холода. Если на небе появилась радуга, то лето выдастся жарким, придет засуха. А вот дождь сулит богатый урожай меда.

Приметы на 10 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты про 10 мая

Мы выяснили, какой праздник приходится на 10 мая. Скажем пару слов о том, чем примечательна эта дата в контексте истории. Она является годовщиной многих интересных событий. Вот некоторые из них:

1503 — Христофор Колумб обнаружил острова Кайман в Карибском море;

1598 — Борис Годунов занял престол;

1811 — в Англии стали использовать бумажные деньги;

1883 — белый, синий и красный официально стали национальными российскими цветами;

1887 — Александр III велел возвести торговую точку в центре Москвы — сегодняшний ГУМ;

1930 — основан футбольный клуб «Ростов»;

1947 — в «Ленфильме» состоялся показ сказки «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро;

1962 — в продажу вышел первый номер комикса про Халка;

2009 — Россия одержала победу в чемпионате мира по хоккею с шайбой.

10 мая появились на свет отец начертательной геометрии Гаспар Монж, автор «Марсельезы» Клод Руже де Лилль, основатель чайной компании Lipton Томас Липтон, создатель старейшей в мире киностудии (Gaumont) Леон Гомон, поэтесса и участница ВОВ Юлия Друнина, чемпион «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и многие другие знаменитые личности.

Кадр из фильма «Золушка» Фото: Russian Look/Global Look Press

Именины 10 мая

Напоследок заглянем в святцы. Именинниками стали:

Мария;

Анастасия;

Степан;

Иван;

Георгий;

Илларион;

Николай;

Павел;

Степан;

Петр.

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 10 мая 2026 года. Бояться пробуждения нечисти сегодня уже не стоит. А вот убраться в жилище и заняться благотворительностью не будет лишним.

Ранее мы рассказывали, какие цветы посадить в мае, чтобы в июне сад зацвел.