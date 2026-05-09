«Бессмертный полк» и цветы: самые яркие кадры Дня Победы за рубежом

Тысячи россиян, проживающих за рубежом, отметили День Победы 9 мая. Так, в Грузии граждане несли цветы к монументам, а в Пекине, Бишкеке, Сухуме, Тирасполе, Берлине и Париже устроили импровизированную акцию «Бессмертный полк» — прохожие вышли на улицы с табличками, где содержалась информация об их родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Участники «Бессмертного полка» в Париже несли с собой Знамя Победы и флаги СССР. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. Люди собрались у исторического цирка рядом с площадью Республики. Они направились в сторону кладбища Пер-Лашез, чтобы возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления. В Пекине, в свою очередь, в праздничных мероприятиях приняли участие более 800 человек. Посетила их и российская актриса Мария Кожевникова.

Самые яркие кадры с торжеств — в галерее NEWS.ru.