Как спасаться от паводка и наводнения: подготовка, эвакуация, поддержка

Каждую весну, когда снег начинает таять, а реки — вскрываться ото льда, жители многих регионов России живут в напряжении: не придет ли большая вода? Паводки и наводнения — одни из самых частых природных бедствий в нашей стране. Они могут нагрянуть стремительно, и тогда счет идет не на часы, а на минуты. Но если знать, что делать при наводнении заранее, можно спасти и себя, и дом, и близких. Мы разберем по порядку: от подготовки тревожного чемоданчика до получения выплат от государства.

Как подготовиться заранее: документы, имущество, страховка

Лучший способ справиться с любой бедой — встретить ее во всеоружии. Если ваш дом стоит в низине или рядом с рекой, которая каждую весну выходит из берегов, начинать готовиться нужно заранее. Первым делом выясните в местной администрации или в управлении МЧС, где проходят границы возможного затопления. Найдите на карте ближайшие возвышенности, холмы или высокие здания, куда можно будет укрыться. Проложите к ним несколько маршрутов — пешком и на машине — и запомните их.

Затем займитесь документами. Соберите в одну папку паспорта, свидетельства о рождении детей, документы на квартиру или дом, страховые полисы, СНИЛС, ИНН. Упакуйте все это в герметичный пластиковый конверт. Еще лучше — отсканируйте каждую бумагу и сохраните копии на флешке, которую положите в тот же водонепроницаемый пакет, а также загрузите в облачное хранилище. Так вы не потеряете важные сведения даже в том случае, если оригиналы намокнут или утонут.

Подумайте о страховке. По закону риск случайной гибели имущества лежит на его владельце. Если вы застрахуете квартиру от наводнения, то в случае беды получите компенсацию, которая покроет хотя бы часть ущерба. Многие страховые компании включают стихийные бедствия в базовый пакет. Уточните этот пункт в договоре или заключите отдельный.

Что брать с собой при эвакуации: тревожный чемоданчик

Когда поступает сигнал «Внимание всем!», паниковать некогда. Чтобы не хватать первое попавшееся, соберите тревожный рюкзак заранее и держите его у входной двери. Что в него положить?

Самое главное — это уже собранные и упакованные документы, немного наличных денег и банковская карта. Затем — лекарства. Возьмите аптечку первой помощи и отдельно упакуйте запас рецептурных препаратов, которые вы принимаете каждый день. Если среди ваших близких есть аллергики, сердечники или диабетики, положите для каждого свой набор.

Не забудьте о запасе питьевой воды и еды. Специалисты советуют брать из расчета на трое суток. Подойдут консервы, батончики мюсли, сухофрукты, орехи, детское питание в мягких упаковках. В рюкзак также положите теплую одежду по сезону (лучше несколько слоев), сменное белье, дождевик, прочную обувь. Обязательно фонарик с запасными батарейками, пауэрбанк для зарядки телефона, спички или зажигалку в герметичной упаковке, свисток — им легче подавать сигнал спасателям, чем кричать.

Как защитить дом и имущество до прихода воды

Если у вас есть время перед эвакуацией — полчаса, час, несколько часов, — используйте его с умом. Первым делом отключите газ, электричество и воду. Погасите огонь в печах и каминах. Затем постарайтесь спасти самые ценные вещи: поднимите мебель, бытовую технику, ковры и документы на верхние этажи или чердак. Если дом одноэтажный — положите вещи на высокие шкафы и антресоли. Из подвала нужно убрать все, что может испортиться от влаги: консервацию, овощи, инструменты.

Окна и двери на нижнем этаже плотно закройте. Если есть время и доски — прибейте их снаружи, чтобы вода не выбила. Вентиляционные отверстия в фундаменте и подвальные продухи заделайте глиной, песком или мешками с землей. Все, что лежит во дворе, — дрова, садовый инвентарь, бочки — занесите в сарай или привяжите к надежной опоре. Очистите водосбросные канавы и ливневые стоки от мусора, льда и снега — вода должна уходить беспрепятственно.

Что делать с животными: крупными и мелкими

Четвероногие друзья часто становятся жертвами наводнений, потому что хозяева не успевают их спасти. Если у вас есть корова, коза, лошадь или другое крупное животное, заранее продумайте, куда его можно перегнать на возвышенность. Лучше всего заранее договориться с соседями или администрацией о месте для временного содержания скота.

Собаку, кошку, хомячка, попугая нужно забирать с собой обязательно. Для них в тревожный чемоданчик тоже положите немного корма и бутылочку воды. Если питомец маленький, приготовьте переноску. Собаку держите на коротком поводке, кошку — в закрытой сумке или клетке, иначе животное может испугаться и убежать.

Если эвакуация при паводке экстренная и времени нет совсем, выпустите животных из запертых помещений, отвяжите собак, чтобы у них был шанс спастись вплавь. Ни в коем случае не поите их паводковой водой и не кормите намокшими кормами — в них могут быть опасные бактерии и ядохимикаты, смытые с полей. И, конечно, задолго до паводка убедитесь, что все домашние животные привиты. В зоне затопления резко возрастает риск инфекций, которые передаются от животных к человеку.

Действия при внезапном подъеме воды

Иногда вода приходит неожиданно — посреди ночи или когда вас нет дома. Если вы оказались в зоне стремительного подтопления, главное — не поддаваться страху. Немедленно займите самое высокое место поблизости. Это может быть чердак, крыша дома, высокое и крепкое дерево, верхушка холма. Не пытайтесь спасаться на старых строениях, столбах линий электропередачи или тонких деревьях — их может подмыть и повалить.

Подавайте сигналы бедствия. Днем размахивайте яркой тканью, куском белой простыни или полотенцем. Ночью светите фонариком или экраном телефона. Свистите в свисток или громко кричите. Не прекращайте подавать сигналы, даже если кажется, что никого нет рядом. Спасатели прочесывают затопленные районы несколько дней.

Самостоятельно покидать убежище можно только в том случае, если вода продолжает прибывать и вот-вот скроет вас с головой. Тогда попробуйте добраться до более высокого места вплавь, используя любые плавучие предметы — автомобильные камеры, надувные матрасы, доски, пустые пластиковые канистры. Двигайтесь под углом к течению, не тратьте силы на борьбу с потоком.

Какие выплаты положены пострадавшим и как их оформить

Государство предусмотрело несколько видов выплат тем, кто пострадал от наводнения. За то, что вы лишились имущества первой необходимости — мебели, холодильника, стиральной машины, — выплачивают 78 375 руб. при частичной утрате и 156 750 руб. — при полной. Сама по себе единовременная материальная помощь каждому пострадавшему — примерно 15 675 руб.

Если во время наводнения вы получили травму, размер компенсации зависит от ее тяжести и составляет от 313 тыс. до 627 тыс. руб. В самом страшном случае, если стихия унесла жизнь человека, его родственникам полагается около 1,57 млн рублей.

Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться в местную администрацию или управление социальной защиты. При себе имейте паспорт, документы на жилье и акт обследования дома, который составит специальная комиссия из представителей МЧС, муниципалитета и управляющей компании. Акт подтвердит факт утраты имущества. Подавать заявление лучше как можно скорее — срок приема документов обычно ограничен несколькими месяцами.

Восстановление после наводнения: с чего начать

Когда вода уйдет, не спешите сразу заходить в дом. Сначала откройте все окна и двери, чтобы проветрить помещение и удалить опасные газы, которые могли скопиться от разрушенных коммуникаций. Не включайте свет и не зажигайте спичек — возможна утечка газа. Лучше используйте фонарик.

Внимательно осмотрите стены, потолок и пол. Есть ли трещины? Не угрожает ли дому обрушение? Если вы сомневаетесь, не входите внутрь — дождитесь специалистов. Провода, которые вы видите оборванными или провисшими, смертельно опасны. Не приближайтесь к ним, немедленно сообщите в энергослужбу.

После того как вы убедились, что дом безопасен, начинайте просушку. Открытые окна, вентиляторы, тепловые пушки — все, что есть под рукой. Иначе через несколько дней на стенах появится плесень, а воздух станет тяжелым и вредным для дыхания. Намокшие вещи постирайте с моющим средством и просушите. Полы и стены промойте водой с мылом или хлоркой. Если вы топили печь, растопите ее снова, чтобы прогреть кладку изнутри.

Колодцы, которые оказались под водой, нужно откачать и трижды прохлорировать, прежде чем пить из них. Еду из затопленных погребов и подвалов безжалостно выбросьте — она отравлена. И помните: если повреждения слишком серьезные, не пытайтесь все починить своими руками. Зовите профессионалов, которые знают, как правильно сушить и восстанавливать здания после наводнения. Главное — вы живы, а дом можно отстроить заново.

