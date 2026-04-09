Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе В Новосибирской области подтопило 349 приусадебных участков и мост

В Кочковском районе и дачных сообществах Новосибирска в связи с весенним паводком подтопило 349 приусадебных участков, 64 садовых дома и мост, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МЧС России по Новосибирской области. Активное таяние снега и подъем грунтовых вод также привели к переливам на дорогах. Кроме того, затопило один жилой дом.

Спасатели перешли на круглосуточное дежурство и уже оказывают помощь жителям в Краснозерском и Кочковском районах. Для снижения рисков задействованы два отряда специалистов. С воздуха за ситуацией следят с помощью беспилотников. Жителей информируют о правилах безопасности, а взрывные группы готовы оперативно ликвидировать ледовые заторы на реках, чтобы предотвратить резкий подъем воды.

Ранее мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что в городе подтопило почти 3,8 тыс. домов из-за сильных дождей. По его информации, подтоплению подверглись 173 улицы.