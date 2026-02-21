Что подарить на 23 Февраля: лучшие идеи на любой вкус, возраст и бюджет

Идеи подарков на 23 Февраля: что подарить мужчине на День защитника Отечества

Что подарить на 23 Февраля: лучшие идеи на любой вкус, возраст и бюджет

День защитника Отечества — это праздник военнослужащих и день воинской славы в России. Однако по давней традиции поздравлять принято всех мужчин, вне зависимости от возраста и профессии, включая тех, кто не служил в армии. А потому самое время подумать о презентах. Рассказываем, что можно подарить на 23 Февраля, и приводим самые разнообразные идеи на любой вкус и кошелек.

Идеи подарков на 23 Февраля на любой вкус и бюджет

В большинство подборок подарков на 23 Февраля входят презенты, связанные с военной тематикой: от носков расцветки хаки до бокалов с пулями и именных орденов. Однако придерживаться стиля милитари необязательно. Если оружие и военная техника мало интересуют адресата, стоит выбрать что-то другое. Ведь лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием к адресату, его вкусам и увлечениям.

Популярные подарки на 23 Февраля

Вот несколько популярных, проверенных временем подарков на 23 Февраля:

средства для ухода за автомобилем;

подписки (на онлайн-кинотеатры и другие используемые сервисы);

наборы для бани, включая банные и махровые халаты;

туристические принадлежности;

спортивный инвентарь;

стильный рюкзак для города;

бизнес-блокноты и органайзеры;

запонки и зажимы для галстуков;

термокружки и термосы (например, с датчиком температуры или подогревом);

брендовые ручки (особенно именные);

наборы чая или кофейные зерна;

алкоголь в подарочной упаковке;

пивные стаканы, рюмки или бокалы;

праздничные продуктовые наборы;

набор сомелье;

многофункциональный нож;

кофемашина (например, переносная мобильная кофемашина);

органайзер для карт, визитница, картхолдер;

портмоне (в идеале кожаное или из качественного кожзама, можно с именным тиснением);

электрический штопор;

именная зажигалка (в том числе электрозажигалка, особенно с именной гравировкой);

предметы одежды (худи, рубашка, галстук и другие в зависимости от предпочтений);

пауэрбанки.

Статусные подарки на 23 Февраля

Выбирая, что подарить на 23 Февраля, не стоит скатываться в банальность и выбирать носки, кружки и гели для душа. Подарок должен соответствовать статусу мужчины, а также вашим взаимоотношениям (согласитесь, подарки возлюбленному и начальнику будут отличаться).

Солидными подарками на 23 Февраля станут:

дорогие часы;

элитный алкоголь;

качественный одеколон (но только если вы знаете предпочтения мужчины в ароматах);

качественная опасная бритва со сменными лезвиями;

смарт-часы;

умная щетка для лица;

билеты в театр или на концерт;

ремень из качественной кожи с именной гравировкой.

Идеи подарков на 23 Февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подарочные сертификаты на 23 Февраля

Неизменный лидер списков «Что подарить на 23 Февраля» — это подарочный сертификат. Ориентируясь на предпочтения мужчины, подарите ему пару часов серфинга на искусственной волне, полет в аэротрубе или за рулем авиатренажера, картинг, сеанс массажа или что-то другое. Популярными вариантами являются сертификаты:

в боулинг;

в бильярдную;

в дартс;

в тир;

в джип-тур;

в кемпинг;

в барбершоп;

в сауну или баню;

на мастер-класс по кофеварению, готовке, столярному делу или другой;

на поездку на квадроцикле;

на прыжок с парашютом;

на банджи-джампинг;

в караоке;

на дегустацию вина.

Подарки мужчинам на 23 Февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы хорошо знакомы с получателем подарка, то наверняка знаете, о чем он давно мечтает. А значит, самое время исполнить его желание.

Бытовая и электротехника на 23 Февраля

В подборку подарков на 23 Февраля нельзя не включить бытовую и электротехнику. Тут выбор огромен и зависит от интересов и потребностей мужчины. Если получатель подарка — геймер, можно подарить ему:

комплектующую ПК (только обязательно уточните, какая именно деталь требуется, чтобы не ошибиться);

консоль;

видеоигру (в особенности коллекционные издания);

подписку на игровой сервис;

гарнитуру;

светящуюся клавиатуру;

охлаждающую подставку для ноутбука;

беспроводную многокнопочную мышь;

веб-камеру;

планшет;

очки виртуальной реальности.

Если же мужчина не увлекается играми, можно подарить ему что-то практичное и функциональное. В этот список входят:

электрическая мельница для специй;

электрическая турка;

умные часы;

умная колонка;

камера;

беспроводные наушники;

настольный вентилятор.

Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подарки мужчинам с бородой и усами на 23 Февраля

Отдельно стоит поговорить о мужчинах с бородой и усами. Им пригодятся:

расческа для бороды;

воск для усов;

бальзам для усов и бороды;

масло для смягчения бороды;

триммер для бороды и усов;

качественная бритва.

Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля

Итак, носки и кружки всем давно надоели. Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля? Здесь опять-таки стоит действовать с учетом предпочтений адресата. Вот несколько идей, которые могут вас вдохновить:

настольная игра (к примеру, по мотивам любимой видеоигры мужчины);

коллекционная фигурка (любимого персонажа, военной техники и не только);

наборы конструкторов для взрослых или румбоксы;

абонемент в спортзал;

биокамин (напольный или настольный);

настольная игра «Алкогольная рулетка» с рюмками;

бенто-торт на заказ с уникальной надписью или изображением;

несладкие гастрономические наборы (например, соленый торт из копченостей);

виниловый проигрыватель;

видеопроектор;

ретроконсоль;

трекер сна;

пиццамейкер.

Идеи подарков на 23 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что подарить на 23 Февраля: недорого, но со вкусом

Но что делать, если ваш бюджет ограничен? Что подарить на 23 Февраля? Недорогие, но хорошие варианты:

бизнес-блокнот;

охлаждающие камни для напитков;

наборы чая или кофе;

рыболовные снасти;

браслет для выживания из паракорда;

мультитул;

диффузор в автомобиль;

скребок для машины;

микрофибра для салона автомобиля;

гантели;

книги;

шейкер;

бутылка для занятий спортом;

флеш-накопитель;

турка;

набор ножей.

Резюмируя, лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием. Ориентируйтесь на интересы и предпочтения адресата. А если вы плохо с ним знакомы (например, готовите подарок коллеге), отдайте предпочтение нейтральным вариантам. И не забудьте о праздничной упаковке!

Ранее мы рассказывали об истории праздника 23 Февраля.