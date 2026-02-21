Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 16:00

Что подарить на 23 Февраля: лучшие идеи на любой вкус, возраст и бюджет

Идеи подарков на 23 Февраля: что подарить мужчине на День защитника Отечества
День защитника Отечества — это праздник военнослужащих и день воинской славы в России. Однако по давней традиции поздравлять принято всех мужчин, вне зависимости от возраста и профессии, включая тех, кто не служил в армии. А потому самое время подумать о презентах. Рассказываем, что можно подарить на 23 Февраля, и приводим самые разнообразные идеи на любой вкус и кошелек.

Идеи подарков на 23 Февраля на любой вкус и бюджет

В большинство подборок подарков на 23 Февраля входят презенты, связанные с военной тематикой: от носков расцветки хаки до бокалов с пулями и именных орденов. Однако придерживаться стиля милитари необязательно. Если оружие и военная техника мало интересуют адресата, стоит выбрать что-то другое. Ведь лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием к адресату, его вкусам и увлечениям.

Популярные подарки на 23 Февраля

Вот несколько популярных, проверенных временем подарков на 23 Февраля:

  • средства для ухода за автомобилем;
  • подписки (на онлайн-кинотеатры и другие используемые сервисы);
  • наборы для бани, включая банные и махровые халаты;
  • туристические принадлежности;
  • спортивный инвентарь;
  • стильный рюкзак для города;
  • бизнес-блокноты и органайзеры;
  • запонки и зажимы для галстуков;
  • термокружки и термосы (например, с датчиком температуры или подогревом);
  • брендовые ручки (особенно именные);
  • наборы чая или кофейные зерна;
  • алкоголь в подарочной упаковке;
  • пивные стаканы, рюмки или бокалы;
  • праздничные продуктовые наборы;
  • набор сомелье;
  • многофункциональный нож;
  • кофемашина (например, переносная мобильная кофемашина);
  • органайзер для карт, визитница, картхолдер;
  • портмоне (в идеале кожаное или из качественного кожзама, можно с именным тиснением);
  • электрический штопор;
  • именная зажигалка (в том числе электрозажигалка, особенно с именной гравировкой);
  • предметы одежды (худи, рубашка, галстук и другие в зависимости от предпочтений);
  • пауэрбанки.

Статусные подарки на 23 Февраля

Выбирая, что подарить на 23 Февраля, не стоит скатываться в банальность и выбирать носки, кружки и гели для душа. Подарок должен соответствовать статусу мужчины, а также вашим взаимоотношениям (согласитесь, подарки возлюбленному и начальнику будут отличаться).

Солидными подарками на 23 Февраля станут:

  • дорогие часы;
  • элитный алкоголь;
  • качественный одеколон (но только если вы знаете предпочтения мужчины в ароматах);
  • качественная опасная бритва со сменными лезвиями;
  • смарт-часы;
  • умная щетка для лица;
  • билеты в театр или на концерт;
  • ремень из качественной кожи с именной гравировкой.

Идеи подарков на 23 Февраля

Подарочные сертификаты на 23 Февраля

Неизменный лидер списков «Что подарить на 23 Февраля» — это подарочный сертификат. Ориентируясь на предпочтения мужчины, подарите ему пару часов серфинга на искусственной волне, полет в аэротрубе или за рулем авиатренажера, картинг, сеанс массажа или что-то другое. Популярными вариантами являются сертификаты:

  • в боулинг;
  • в бильярдную;
  • в дартс;
  • в тир;
  • в джип-тур;
  • в кемпинг;
  • в барбершоп;
  • в сауну или баню;
  • на мастер-класс по кофеварению, готовке, столярному делу или другой;
  • на поездку на квадроцикле;
  • на прыжок с парашютом;
  • на банджи-джампинг;
  • в караоке;
  • на дегустацию вина.

Подарки мужчинам на 23 Февраля

Если вы хорошо знакомы с получателем подарка, то наверняка знаете, о чем он давно мечтает. А значит, самое время исполнить его желание.

Бытовая и электротехника на 23 Февраля

В подборку подарков на 23 Февраля нельзя не включить бытовую и электротехнику. Тут выбор огромен и зависит от интересов и потребностей мужчины. Если получатель подарка — геймер, можно подарить ему:

  • комплектующую ПК (только обязательно уточните, какая именно деталь требуется, чтобы не ошибиться);
  • консоль;
  • видеоигру (в особенности коллекционные издания);
  • подписку на игровой сервис;
  • гарнитуру;
  • светящуюся клавиатуру;
  • охлаждающую подставку для ноутбука;
  • беспроводную многокнопочную мышь;
  • веб-камеру;
  • планшет;
  • очки виртуальной реальности.

Если же мужчина не увлекается играми, можно подарить ему что-то практичное и функциональное. В этот список входят:

  • электрическая мельница для специй;
  • электрическая турка;
  • умные часы;
  • умная колонка;
  • камера;
  • беспроводные наушники;
  • настольный вентилятор.

Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля

Подарки мужчинам с бородой и усами на 23 Февраля

Отдельно стоит поговорить о мужчинах с бородой и усами. Им пригодятся:

  • расческа для бороды;
  • воск для усов;
  • бальзам для усов и бороды;
  • масло для смягчения бороды;
  • триммер для бороды и усов;
  • качественная бритва.

Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля

Итак, носки и кружки всем давно надоели. Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля? Здесь опять-таки стоит действовать с учетом предпочтений адресата. Вот несколько идей, которые могут вас вдохновить:

  • настольная игра (к примеру, по мотивам любимой видеоигры мужчины);
  • коллекционная фигурка (любимого персонажа, военной техники и не только);
  • наборы конструкторов для взрослых или румбоксы;
  • абонемент в спортзал;
  • биокамин (напольный или настольный);
  • настольная игра «Алкогольная рулетка» с рюмками;
  • бенто-торт на заказ с уникальной надписью или изображением;
  • несладкие гастрономические наборы (например, соленый торт из копченостей);
  • виниловый проигрыватель;
  • видеопроектор;
  • ретроконсоль;
  • трекер сна;
  • пиццамейкер.

Идеи подарков на 23 февраля

Что подарить на 23 Февраля: недорого, но со вкусом

Но что делать, если ваш бюджет ограничен? Что подарить на 23 Февраля? Недорогие, но хорошие варианты:

  • бизнес-блокнот;
  • охлаждающие камни для напитков;
  • наборы чая или кофе;
  • рыболовные снасти;
  • браслет для выживания из паракорда;
  • мультитул;
  • диффузор в автомобиль;
  • скребок для машины;
  • микрофибра для салона автомобиля;
  • гантели;
  • книги;
  • шейкер;
  • бутылка для занятий спортом;
  • флеш-накопитель;
  • турка;
  • набор ножей.

Резюмируя, лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием. Ориентируйтесь на интересы и предпочтения адресата. А если вы плохо с ним знакомы (например, готовите подарок коллеге), отдайте предпочтение нейтральным вариантам. И не забудьте о праздничной упаковке!

Ранее мы рассказывали об истории праздника 23 Февраля.

