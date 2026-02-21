Что подарить на 23 Февраля: лучшие идеи на любой вкус, возраст и бюджет

День защитника Отечества — это праздник военнослужащих и день воинской славы в России. Однако по давней традиции поздравлять принято всех мужчин, вне зависимости от возраста и профессии, включая тех, кто не служил в армии. А потому самое время подумать о презентах. Рассказываем, что можно подарить на 23 Февраля, и приводим самые разнообразные идеи на любой вкус и кошелек.
Идеи подарков на 23 Февраля на любой вкус и бюджет
В большинство подборок подарков на 23 Февраля входят презенты, связанные с военной тематикой: от носков расцветки хаки до бокалов с пулями и именных орденов. Однако придерживаться стиля милитари необязательно. Если оружие и военная техника мало интересуют адресата, стоит выбрать что-то другое. Ведь лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием к адресату, его вкусам и увлечениям.
Популярные подарки на 23 Февраля
Вот несколько популярных, проверенных временем подарков на 23 Февраля:
- средства для ухода за автомобилем;
- подписки (на онлайн-кинотеатры и другие используемые сервисы);
- наборы для бани, включая банные и махровые халаты;
- туристические принадлежности;
- спортивный инвентарь;
- стильный рюкзак для города;
- бизнес-блокноты и органайзеры;
- запонки и зажимы для галстуков;
- термокружки и термосы (например, с датчиком температуры или подогревом);
- брендовые ручки (особенно именные);
- наборы чая или кофейные зерна;
- алкоголь в подарочной упаковке;
- пивные стаканы, рюмки или бокалы;
- праздничные продуктовые наборы;
- набор сомелье;
- многофункциональный нож;
- кофемашина (например, переносная мобильная кофемашина);
- органайзер для карт, визитница, картхолдер;
- портмоне (в идеале кожаное или из качественного кожзама, можно с именным тиснением);
- электрический штопор;
- именная зажигалка (в том числе электрозажигалка, особенно с именной гравировкой);
- предметы одежды (худи, рубашка, галстук и другие в зависимости от предпочтений);
- пауэрбанки.
Статусные подарки на 23 Февраля
Выбирая, что подарить на 23 Февраля, не стоит скатываться в банальность и выбирать носки, кружки и гели для душа. Подарок должен соответствовать статусу мужчины, а также вашим взаимоотношениям (согласитесь, подарки возлюбленному и начальнику будут отличаться).
Солидными подарками на 23 Февраля станут:
- дорогие часы;
- элитный алкоголь;
- качественный одеколон (но только если вы знаете предпочтения мужчины в ароматах);
- качественная опасная бритва со сменными лезвиями;
- смарт-часы;
- умная щетка для лица;
- билеты в театр или на концерт;
- ремень из качественной кожи с именной гравировкой.
Подарочные сертификаты на 23 Февраля
Неизменный лидер списков «Что подарить на 23 Февраля» — это подарочный сертификат. Ориентируясь на предпочтения мужчины, подарите ему пару часов серфинга на искусственной волне, полет в аэротрубе или за рулем авиатренажера, картинг, сеанс массажа или что-то другое. Популярными вариантами являются сертификаты:
- в боулинг;
- в бильярдную;
- в дартс;
- в тир;
- в джип-тур;
- в кемпинг;
- в барбершоп;
- в сауну или баню;
- на мастер-класс по кофеварению, готовке, столярному делу или другой;
- на поездку на квадроцикле;
- на прыжок с парашютом;
- на банджи-джампинг;
- в караоке;
- на дегустацию вина.
Если вы хорошо знакомы с получателем подарка, то наверняка знаете, о чем он давно мечтает. А значит, самое время исполнить его желание.
Бытовая и электротехника на 23 Февраля
В подборку подарков на 23 Февраля нельзя не включить бытовую и электротехнику. Тут выбор огромен и зависит от интересов и потребностей мужчины. Если получатель подарка — геймер, можно подарить ему:
- комплектующую ПК (только обязательно уточните, какая именно деталь требуется, чтобы не ошибиться);
- консоль;
- видеоигру (в особенности коллекционные издания);
- подписку на игровой сервис;
- гарнитуру;
- светящуюся клавиатуру;
- охлаждающую подставку для ноутбука;
- беспроводную многокнопочную мышь;
- веб-камеру;
- планшет;
- очки виртуальной реальности.
Если же мужчина не увлекается играми, можно подарить ему что-то практичное и функциональное. В этот список входят:
- электрическая мельница для специй;
- электрическая турка;
- умные часы;
- умная колонка;
- камера;
- беспроводные наушники;
- настольный вентилятор.
Подарки мужчинам с бородой и усами на 23 Февраля
Отдельно стоит поговорить о мужчинах с бородой и усами. Им пригодятся:
- расческа для бороды;
- воск для усов;
- бальзам для усов и бороды;
- масло для смягчения бороды;
- триммер для бороды и усов;
- качественная бритва.
Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля
Итак, носки и кружки всем давно надоели. Что оригинального подарить мужчине на 23 Февраля? Здесь опять-таки стоит действовать с учетом предпочтений адресата. Вот несколько идей, которые могут вас вдохновить:
- настольная игра (к примеру, по мотивам любимой видеоигры мужчины);
- коллекционная фигурка (любимого персонажа, военной техники и не только);
- наборы конструкторов для взрослых или румбоксы;
- абонемент в спортзал;
- биокамин (напольный или настольный);
- настольная игра «Алкогольная рулетка» с рюмками;
- бенто-торт на заказ с уникальной надписью или изображением;
- несладкие гастрономические наборы (например, соленый торт из копченостей);
- виниловый проигрыватель;
- видеопроектор;
- ретроконсоль;
- трекер сна;
- пиццамейкер.
Что подарить на 23 Февраля: недорого, но со вкусом
Но что делать, если ваш бюджет ограничен? Что подарить на 23 Февраля? Недорогие, но хорошие варианты:
- бизнес-блокнот;
- охлаждающие камни для напитков;
- наборы чая или кофе;
- рыболовные снасти;
- браслет для выживания из паракорда;
- мультитул;
- диффузор в автомобиль;
- скребок для машины;
- микрофибра для салона автомобиля;
- гантели;
- книги;
- шейкер;
- бутылка для занятий спортом;
- флеш-накопитель;
- турка;
- набор ножей.
Резюмируя, лучший подарок — это подарок, сделанный с вниманием. Ориентируйтесь на интересы и предпочтения адресата. А если вы плохо с ним знакомы (например, готовите подарок коллеге), отдайте предпочтение нейтральным вариантам. И не забудьте о праздничной упаковке!
Ранее мы рассказывали об истории праздника 23 Февраля.