Как вкусно потушить кабачки: 3 рецепта с баклажанами, томатами и сметаной

Как вкусно потушить кабачки: 3 рецепта с баклажанами, томатами и сметаной

Как вкусно потушить кабачки: 3 рецепта с баклажанами, томатами и сметаной

В летний сезон кабачки появляются на прилавках одними из первых и остаются доступными до самой осени. Они быстро готовятся, почти не требуют предварительной обработки и хорошо сочетаются с любыми сезонными плодами. Ниже приведены 3 рецепта тушеных кабачков, в равной степени вкусных и простых в исполнении.

Тушеные кабачки с помидорами и луком на сковороде

Этот рецепт подходит тем, кто ценит насыщенный овощной вкус без лишних ухищрений. Сок помидоров делает кабачки особенно ароматными, а лук с чесноком добавляют глубины вкуса. Тушеные кабачки с помидорами подают как самостоятельное блюдо или к мясу и гарнирам.

Ингредиенты:

кабачки нового урожая — 1000 г;

томаты свежие — 600 г;

лук репчатый — 150 г (одна крупная или две мелкие головки);

дольки чеснока — 3 штуки;

паста из томатов — 30 г;

масло подсолнечное или оливковое для жарки — 45 мл (3 столовые ложки);

соль, молотый перец, сахарный песок — вносите по своему вкусу (сахар нужен для нейтрализации кислоты);

пучок свежей зелени (укроп или петрушка) — опционально.

Порядок действий:

Подготовьте все составляющие. У молодых кабачков шкурку можно оставить — нарежьте их на кружки толщиной до 1 см. С томатов снимите шкурку после ошпаривания и нарежьте мякоть дольками. Луковицу измельчите полукольцами, чеснок порубите как можно мельче. Разогрейте сковороду с высокими бортами, влейте масло. Засыпьте лук и пассеруйте, пока он не станет прозрачным, — на это уйдет около 3–4 минут при среднем нагреве. Следом добавьте чеснок и держите на огне еще 30 секунд до появления запаха. Всыпьте кабачковые кружки, перемешайте лопаткой и оставьте обжариваться на 5–7 минут до румяных пятен. Введите помидоры, добавьте томатную пасту, приправьте солью, перцем и, если требуется, сахаром, чтобы сбалансировать кислый привкус. Все смешайте. Прикройте сковороду крышкой, переведите огонь на минимальную отметку и томите ингредиенты около 20 минут. Кабачки должны стать податливыми, но не развалиться. За пару минут до окончания готовки введите измельченную зелень, выключите нагрев и дайте постоять под крышкой 5 минут.

Энергетическая ценность и польза для организма: на 100 г приходится примерно 197 ккал. Порция снабжает организм растительными волокнами, калием и витаминами группы B. Благодаря кабачкам и томатам улучшается перистальтика кишечника и уменьшается задержка жидкости.

Тушеные кабачки с помидорами и луком на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тушеные кабачки с баклажанами

Добавление баклажанов превращает обычное овощное рагу в более плотное и сытное кушанье. У этих плодов схожая структура, но разный оттенок вкуса — вместе они дают интересный тандем. Горячим его едят на обед, а холодным — как закуску.

Что потребуется:

кабачки — 500 г (один крупный или пара средних);

баклажаны — 500 г (аналогично);

помидоры — 400 г (4–5 штук);

луковицы — 150 г (2 штуки);

морковь — 150 г (одна крупная или две поменьше);

чеснок — 3 зубчика;

масло растительное — 45 мл (3 ложки);

соль, черный перец, пучок зелени — по предпочтениям.

Как готовить по шагам:

Нарежьте баклажаны кубиками среднего размера, залейте холодной водой и оставьте на четверть часа, чтобы устранить возможную горечь. Затем отожмите руками и обсушите на полотенце. Кабачки (если кожица грубая, очистите и удалите семена) порежьте такими же кубиками. Лук и морковь подготовьте к пассеровке, очистив от кожуры и шелухи. На сковороде с маслом обжарьте лук, пока он не станет мягким, затем положите морковь и готовьте вместе 5–7 минут. Высыпьте баклажанные и кабачковые кубики, повысьте нагрев и жарьте все вместе в течение 5 минут. Введите помидоры (без кожицы), посолите и поперчите. Убавьте огонь до минимума, закройте сковороду крышкой и тушите от 20 до 30 минут до полного размягчения овощей. За 2–3 минуты до готовности засыпьте давленый чеснок и рубленую зелень, перемешайте.

Пищевая ценность и польза: в 100 г блюда содержится 60–70 ккал. В составе много антиоксидантов, клетчатки и калия. Такое сочетание полезно для кровеносной системы и помогает организму выводить ненужные вещества.

Тушеные кабачки с баклажанами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тушеные кабачки в сметане

Этот вариант отличается кремовой текстурой благодаря кисломолочной основе. Сметана средней жирности обволакивает кусочки и делает их нежными, при этом не утяжеляя блюдо. Для тех, кто хочет более легкое, но сытное блюдо, тушеные кабачки в сметане — хороший выбор.

Список ингредиентов:

кабачки молодые — 1500 г;

сладкий перец болгарский — 300 г (3–4 стручка);

помидоры — 300 г (2–3 штуки);

сметана жирностью 10–15% — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

масло для обжарки — 30–45 мл (2–3 ложки);

соль, перец, свежая зелень (укроп или петрушка) — по желанию.

Готовим поэтапно:

Болгарский перец нашинкуйте кубиками покрупнее и слегка обжарьте на разогретой сковороде в масле — достаточно 3 минут. У молодых кабачков кожицу можно не удалять, нарежьте их кружками толщиной около 1 см. Добавьте к перцу, перемешайте и продолжайте жарить еще 5 минут. Уменьшите пламя, накройте посуду крышкой и оставьте овощи томиться на 5–7 минут. Положите помидоры кубиками, введите сметану, посолите и поперчите. Перемешайте до однородного распределения соуса. Закройте крышкой и тушите на малом огне ровно 10 минут — кабачки к этому моменту становятся мягкими. Снимите с плиты, выдавите чеснок и добавьте нарубленную зелень. Оставьте под крышкой не менее чем на 20 минут для пропитки.

Калорийность и польза для здоровья: около 70–80 ккал в 100 г (точное значение зависит от жирности сметаны). В тарелке присутствуют легкий белок, кальций, а также витамины A и C. Блюдо легко усваивается и подходит для меню с пониженной нагрузкой на желудок.

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