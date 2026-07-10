Оладьи из кабачка — это кощунство! Вместо них готовлю «Мексиканку» за 45 минут

Оладьи из кабачка — это кощунство! Вместо них готовлю «Мексиканку» за 45 минут

Минимум посуды, максимум вкуса. Беру кабачки, фарш, специи — и через час на столе яркое блюдо, от которого пахнет Мексикой.

Ингредиенты

Куриный фарш — 300 г, помидоры — 100 г, лук репчатый — 70 г, чеснок — 40 г, кабачки — 1 кг, соль, перец, прованские травы (можно заменить на кумин, орегано, паприку и чили для мексиканского вкуса)

Как готовлю

Сначала разрезаю кабачки вдоль — получаются лодочки. Лук, помидоры и чеснок отправляю в блендер, превращаю в ароматную кашицу, смешиваю ее с фаршем и щедро приправляю специями. Самый ответственный момент — фарширую кабачки этой смесью и плотно заворачиваю каждый в фольгу, чтобы сок остался внутри.

Затем выкладываю свертки в чашу мультиварки, включаю режим «Выпечка» ровно на 45 минут и жду, пока кухня наполнится запахами пряностей. Подаю горячими, с ломтиком лайма и свежей кинзой — именно так чувствуется тот самый мексиканский стиль.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, что это очередное диетическое «ни о чем», но нет. Сочетание сладости кабачков, остроты чили и кислинки помидоров — это песня. Хранить советую в контейнере, но без фольги — чтобы не размокли. Разогревать лучше в духовке.