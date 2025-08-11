Помощник военного атташе Казахстана на Украине попался на шпионаже в Польше

В Польше был арестован помощник военного атташе Казахстана при посольстве на Украине, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на источник. Задержание связано с расследованием дела о возможной шпионской деятельности, уточняется в материале.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании граждан Украины, Колумбии, Беларуси и России, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Заявление прозвучало перед правительственным заседанием, однако глава кабмина не уточнил временные рамки этих задержаний.

Кроме того, в Техасе был задержан военнослужащий ВС США, подозреваемый в намерении передать секретные сведения о современных танках M1 Abrams представителям России. Расследование ведут совместно ФБР и армейская контрразведка.

Также 53-летний житель Севастополя был осужден на 14 лет лишения свободы за передачу секретных сведений украинским спецслужбам. Как сообщает пресс-служба ФСБ по Крыму, мужчина собирал и передавал информацию о дислокации российской военной техники.