Россиянина осудили на 14 лет за госизмену ФСБ: житель Севастополя получил 14 лет колонии за передачу данных СБУ

Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Суд установил, что 53-летний мужчина передавал украинским спецслужбам данные о расположении российской военной техники, передает «МК в Крыму».

По версии следствия, его завербовали через Telegram, после чего он использовал заложенный на кладбище телефон для конспиративной связи. ФСБ задержала севастопольца по статье о государственной измене.

Отмечается, что Севастопольский городской суд также назначил подсудимому ограничение свободы сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР, который передавал данные о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Мужчина признался, что работал на Киев с начала специальной военной операции в 2022 году.

До этого в Новосибирской области было предотвращено покушение на жизнь военнослужащего Минобороны. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.