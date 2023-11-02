Венгрия боится просачивания в ЕС террористов вместе с мигрантами Разведка Венгрии опубликовала доклад об угрозе проникновения террористов в ЕС

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Члены исламистских террористических группировок, включая «Аль-Каиду» и «Исламское государство» (террористические организации, запрещены в РФ), могут быть в числе нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Венгрию, Сербию и другие страны Евросоюза, указно в докладе разведывательный службы Венгрии, размещенном на сайте парламента страны. Авторы документа подчеркнули, что появляется все больше информации о террористических нападениях на европейские цели.

Поступает все больше информации о террористических нападениях на европейские цели. Угроза пропорциональна размеру арабской, палестинской диаспор, — указано в докладе.

Лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш объявил, что опубликованные документы четко показывают опасность миграционной политики Брюсселя для безопасности Европы. Так, в прошлом году в Венгрии выявили примерно 275 тыс. попыток нелегального проникновения в страну. Кочиш добавил, что необходимо продолжать активно бороться с терроризмом и одновременно с тем усилить охрану государственных границ Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подверг критике миграционную политику Евросоюза, предусматривающую обязательное введение квот на расселение прибывающих в Европу мигрантов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Евросоюз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. По его словам, правящая партия страны «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев.