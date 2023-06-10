«Не допустим мигрантов»: Моравецкий выступил против квот ЕС по беженцам Премьер-министр Польши: необходимо укреплять границы ЕС для борьбы с наплывом мигрантов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Евросоюз мигрантов из африканских и ближневосточных стран, пишут «Известия». По его словам, правящая партия страны «Права и справедливости» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев. Глава правительства подчеркнул, что необходимо укрепить границы Евросоюза.

Мы выступаем за укрепление границ, в том числе южной границы, за сдерживание больших миграционных масс, как мы это сделали на восточной границе, — сказал Моравецкий.

Он напомнил, что тема миграции будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце июня.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что СПЧ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу. Он отметил, что согласно законодательству такие дети имеют право учиться в школе, но не смогут делать это без знания русского языка. По его словам, позиция СПЧ заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу.