Орбан снова «разнес» Евросоюз из-за «мигрантского вопроса» Орбан в очередной раз подверг критике план Евросоюза ввести квоты на расселение мигрантов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подверг критике миграционную политику Евросоюза, предусматривающую обязательное введение квот на расселение прибывающих в Европу мигрантов. Свое мнение он высказал на странице в Twitter. В начале июня главы МИД стран ЕС согласовали общий подход по означенному вопросу на встрече в Люксембурге.

Брюссель снова призывает введение обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар, — отметил Орбан.

Предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, выдвинула в 2020 году Еврокомиссия. Однако представленный план очень быстро забуксовал, поскольку был подвергнут критике со стороны Венгрии, Польши и ряда других стран, выразивших недовольство предлагаемыми требованиями по приему мигрантов.

По данным AFP, председательствующая в ЕС до конца июня Швеция предложила два компромиссных плана. Один из них выступает с принципом «принимай или плати» для стран-участниц, второй касается процедуры предоставления убежища на внешних границах Евросоюза.

Окончательное утверждение реформы предполагается провести до европейских выборов, которые пройдут в июне 2024 года.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Евросоюз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. По его словам, правящая партия страны «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев.