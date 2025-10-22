Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:27

Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину

Политолог Кошкин: на встрече с Трампом Рютте будет записывать его указания

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

На встрече с президентом США Дональдом Трампом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет фиксировать его распоряжения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он считает, что политик не станет отстаивать интересы Украины в диалоге с американским лидером.

И Рютте, и его предшественники — руководители НАТО — это тень Вашингтона. Он и руководит НАТО именно потому, что выполняет все указания США. Так что сказать, что генсек сейчас летит, чтобы ударить кулаком по столешнице и потребовать что-то от Трампа, — это будет совершенно не соответствовать сложившейся карьере Марка Рютте. Нет, он прилетит, получит задачи, как положено, и расскажет, что отстаивал интересы Украины. Но, скорее всего, он просто будет записывать все, что говорит ему Дональд Трамп, если такая встреча состоится, — пояснил Кошкин.

Он отметил, что в качестве дополнительного аргумента можно упомянуть инцидент, произошедший на саммите НАТО. Там, по его словам, Трамп выразил недовольство тем, как его встретили в ходе саммита G7, который проходил в Канаде. Как напомнил политолог, тогда Рютте назвал лидера США «папочкой», что вызвало смех у присутствующих.

У Рютте такая должность, он ничего не будет пробивать, тем более по Украине. Он получит задачу: как осваивать технику, которую продают за деньги, чтобы не было задержек и все было организовано. Обычно все, что не нужно в других государствах, передают на Украину, — резюмировал Кошкин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Рютте не знает ничего о российских летчиках и моряках. Так он отреагировал на заявление генсека НАТО о том, что бойцы ВС РФ не отличаются высоким уровнем подготовки.

