На Украине завели уголовное дело из-за ДТП с автомобилем Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело по факту ДТП с автомобилем президента Украины Владимира Зеленского. Авария произошла в ночь на 14 сентября в центре Киева.

По информации ГБР, легковушка врезалась в авто украинского главы, протаранив другие автомобили. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Сети появилось видео с места ДТП в Киеве с участием кортежа Зеленского. В результате инцидента водитель легкового автомобиля, который столкнулся с кортежем украинского лидера, получил травмы. Врачи, сопровождавшие Зеленского, оказали мужчине первую помощь, после чего его передали сотрудникам скорой помощи.

Авария случилась ночью с 14 на 15 сентября. О ДТП сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что президент не пострадал.

В июне на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева. Парламентарий ехал на мотоцикле и, как сообщила его пресс-секретарь Татьяна Калегина, не справился с управлением. Его отправили в больницу с переломом ключицы.