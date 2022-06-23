Депутат Госдумы попал в ДТП на мотоцикле в Москве Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, он ехал на мотоцикле и не справился с управлением, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь парламентария Татьяна Калегина.

Алексей Александрович проехал сотни тысяч километров, но в центре Москвы из-за отсутствия знаков дорожного движения и неровности дороги опрокинулся на мотоцикле. Это и послужило причиной аварии. Чувствует себя прекрасно, я была на месте аварии. Движение затруднено не было, — рассказала Калегина.

Парламентарий двигался по проспекту на BMW S1000RR. После ДТП Журавлев был госпитализирован с переломом ключицы.

Сейчас он находится в больнице, обещают отпустить, гипса нет, — добавила Калегина.

Ранее автомобиль Genesis, на котором передвигался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сбил курьера в центре столицы. Парламентарий признал, что находился в этот момент в машине, однако не сразу заметил случившееся, поскольку работал с бумагами.

Миронов добавил, что будет следить за судьбой молодого человека и поможет ему в восстановлении. У курьера была сломана нога.