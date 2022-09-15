Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве Кортеж президента Украины Зеленского попал в ДТП в Киеве, политик не пострадал

Фото: Соцсети

Автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, украинский лидер не пострадал.

В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, - написал он на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Никифоров добавил, что сопровождавшие главу государства медики оказали первую помощь водителю легкового транспорта, после чего передали его специалистам "скорой помощи". Самого Зеленского также осмотрел врач и никаких серьезных повреждений не выявил.

Правохранители начали расследование происшествия.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в Ульяновске в результате ДТП с участием автомобиля полиции. УАЗ правоохранителей столкнулся с легковой машиной.

На западе Москвы два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика. Отмечается, что авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.