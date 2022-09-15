Шесть человек пострадали в ДТП с автомобилем полиции в Ульяновске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек пострадали в Ульяновске в результате ДТП с участием автомобиля полиции. УАЗ правоохранителей столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 14 сентября около 20:30 по местному времени (19:30 по Москве) на пересечении улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого в Засвияжском районе города. Там автомобиль ППС столкнулся с леговым автомобилем Datsun.

По предварительным данным, служебное транспортное средство двигалось с включенным проблесковым маячком на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Их доставили в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее на западе Москвы два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика. Отмечается, что авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.