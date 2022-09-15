Шесть человек пострадали в Ульяновске в результате ДТП с участием автомобиля полиции. УАЗ правоохранителей столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 14 сентября около 20:30 по местному времени (19:30 по Москве) на пересечении улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого в Засвияжском районе города. Там автомобиль ППС столкнулся с леговым автомобилем Datsun.
По предварительным данным, служебное транспортное средство двигалось с включенным проблесковым маячком на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Их доставили в медицинское учреждение.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее на западе Москвы два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика. Отмечается, что авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.