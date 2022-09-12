В Москве скорая столкнулась со строительным грузовиком, есть пострадавшие Двое человек пострадали в ДТП с участием скорой и грузовика в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На западе Москвы два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Отмечается, что авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского, передает РИА Новости.

Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика со строительной техникой и спецавтомобиля медиков. По предварительным данным, двое людей, находившихся в медицинском автомобиле, обратились за медпомощью, — говорится в сообщении.

По данным агентства, пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.

12 сентября в Опочецком районе Псковской области в результате серьезного ДТП два человека погибли и 14 пострадали. На дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Большую часть пострадавших эвакуировали в Московскую область.

10 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Судя по видео, которое опубликовал столичный дептранс, аварию спровоцировала одна легковая машина, после удара перевернулся на крышу автомобиль такси.