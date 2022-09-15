Опубликованы кадры с места ДТП кортежа Зеленского

Фото: shutterstock

В Сети появилось видео с места ДТП в Киеве с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что сам Зеленский не пострадал.

В результате инцидента пострадал водитель легкового автомобиля, который столкнулся с кортежем украинского лидера. Врачи, сопровождавшие Зеленского, оказали мужчине первую помощь, после чего его передали сотрудникам скорой помощи.

Авария случилась ночью с 14 на 15 сентября. О ДТП сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что президент не пострадал.

В июне на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием депутата Госдумы от ЛДПР Алексеем Журавлевым. Парламентарий ехал на мотоцикле и, как сообщила его пресс-секретарь Татьяна Калегина, не справился с управлением. Его отправили в больницу с переломом ключицы.