Лидерам Запада грозит крушение? Рейтинги Байдена, Макрона и Шольца на дне

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Рейтинги лидеров антироссийской коалиции падают все ниже и ниже. Что случилось с популярностью Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Джо Байдена, какое событие может похоронить союзников Украины в европейской политике?

Что происходит с лидерами Запада

Издание Axios указывает, что в 2024 году правящие партии по всему миру, от Сенегала до Южной Кореи, терпят крах. Четыре года кризисов подряд: глобальная пандемия, крупномасштабный конфликт в Европе и рост цен из-за инфляции разозлили избирателей. Теперь они хотят избавиться от политических лидеров, которые не оправдали их надежд.

В июле 2024 года эксперты ожидают разгромного поражения правящей Консервативной партии и премьер-министра Риши Сунака в ходе досрочных выборов в Великобритании. И даже премьер Индии Нарендра Моди, которого называли «самым популярным лидером в мире» с рейтингом в 77%, столкнулся с неприятностями в ходе выборов: он останется главой правительства, но его партия потеряет большинство в парламенте.

Опросы показывают, что рейтинги западных лидеров падают. Reuters пишет, что рейтинг президента США Джо Байдена в конце мая упал до самого низкого уровня за два года (то есть с начала СВО) и составил 36%. Еще хуже рейтинги канадского премьера Джастина Трюдо (35%), германского канцлера Олафа Шольца (26%), французского президента Эммануэля Макрона (23%) и японского премьера Фумио Кисиды (15%).

Что случилось с рейтингом Макрона

В 2024 году президент Макрон проявил себя как один из самых принципиальных сторонников Украины: он первым потребовал открыто обсудить условия, при которых против ВС РФ могут бросить войска НАТО. Такие предложения вызвали гнев и в Европе, и у французских избирателей, которые потеряли остатки доверия Макрону.

Для президента Франции это не в первый раз. Он был избран в 2017 году, и его рейтинг одобрения достигал 66%. Но к январю 2019 года он рухнул до 23% на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Он вынужден был повысить минимальную зарплату по стране и снизить цены на горючее, отмечает NPR, чтобы удержаться на плаву.

Данные Statista о его рейтинге демонстрируют, что кризисы шли Макрону на пользу: сначала его рейтинг скачком вырос при начале пандемии в апреле 2020 года (до 46%), а потом после нового падения в апреле 2022 года, после начала СВО (до 48%). Тогда же ему удалось переизбраться на президентский пост, обойдя Марин Ле Пен. Однако вскоре его рейтинг вновь пошел вниз.

Теперь, отмечает Axios, французам надоело: фаворитом на начинающихся сегодня выборах в Европарламент стала партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») во главе с Марин Ле Пен, а Макрон досиживает в президентском кресле последний срок и ничего хорошего партию власти в выборном 2027 году не ждет.

Как Олаф Шольц потерял доверие избирателей

В Германии складывается аналогичная картина. Axios пишет, что правая и антимигрантская «Альтернатива для Германии» (AfD), хотя постоянно попадает в скандалы, грозит правящим социал-демократам сокрушительным поражением. Противники АДГ даже предлагали законодательно запретить партию.

С марта 2022 года, когда Олаф Шольц резко выступил против СВО и «поклялся» оказывать поддержку Украине, его рейтинг почти непрерывно падает. Тогда он достигал 73%. С того времени его популярность упала почти втрое и рейтинг одобрения составил только 28%.

Как отмечает Bloomberg BNN, вместе с Шольцем потерпела крушение правящая «светофорная коалиция»: рейтинг Социал-демократической партии Германии (SPD) упал ниже AfD с 16%, рейтинг либеральной Свободной демократической партии Германии (FDP) опустился до 5%, а у «Зеленых» составляет 13% перед выборами в Европарламент. Рейтинг всей коалиции составил лишь 34%.

Какой рейтинг у Байдена перед выборами в США

Axios отмечает, что президент Джо Байден сильно отстает от экс-президента Дональда Трампа перед президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября. Этому не мешают ни приговоры по уголовным делам против Трампа, ни атаки в СМИ.

Опрос Reuters/Ipsos показывает, что недовольство американцев вызывают именно те вопросы, на которые он ставил в предвыборной гонке: 23% недовольны состоянием экономики; 21% американцев боится политического экстремизма, кто-то боится неонацистов, кто-то — антифа, а кто-то — «воинов уличной справедливости» из движения Black Lives Matter; еще 13% назвали главной проблемой администрации Байдена нелегальную миграцию.

Как рассказали Axios источники в администрации Байдена, 81-летний президент совершенно искренне не верит, что опросы показывают его слабость перед Трампом: действующий президент предпочитает верить в те из них, которые говорят, что все хорошо. Тем не менее опросы The New York Times в шести колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, показали, что Трамп легко побеждает в пяти из них.

Что может похоронить коалицию союзников Украины

Сегодня начинаются выборы в Европарламент, которые, по оценкам экспертных организаций, могут серьезно изменить ситуацию в европейской политике. Они проходят с 6 по 9 июня, и в них будут участвовать 373 млн человек из 27 стран.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) утверждает, что после выборов Европарламент резко «поправеет» и станет менее «зеленым» и более антимигрантским. Значительную роль в нем получат евроскептики, и вопросы помощи Украины могут отойти на второй план. Ситуация не поменяется сразу, но изменения будут идти постепенно.

«Так, в плане международных дел, таких как поддержка Украины, большинство в новом Европарламенте скорее поддержит продолжение финансовой, логистической и военной помощи. Однако станет значительно больше депутатов, которые симпатизируют России. И среди других поддержка может стать меньше, поскольку депутаты прислушаются к своим избирателям», — указывает ECFR.

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