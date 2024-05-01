Медведев поздравил россиян карикатурой с Зеленским. При чем здесь Гитлер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая, прикрепив к сообщению карикатуру с президентом Украины Владимиром Зеленским. При чем здесь Адольф Гитлер, кто еще сравнивал украинского политика с ним?

Как Медведев поздравил россиян с 1 Мая

Медведев поздравил россиян с майскими праздниками, опубликовав в своем Telegram-канале карикатуру с президентом Украины. Иллюстрация выполнена в стиле советского плаката.

На опубликованной Медведевы карикатуре изображен рабочий с молотом, который замахивается на украинского лидера, одетого в военную форму офицера нацистской Германии. Надпись на картине гласит: «Каждый удар молота — удар по врагу!». На оригинальном советском плакате на месте офицера в нацистской форме был изображен рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер.

«С праздником 1 Мая!» — подписал иллюстрацию Медведев.

На своей странице во «ВКонтакте» помимо иллюстрации с Зеленским в нацистской форме заместитель главы Совета безопасности России написал, что сегодня Россия производит грозное вооружение. Он подчеркнул, что при этом оружие выпускается не вместо, а вместе со всем необходимым для благополучной жизни граждан.

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!» — подчеркнул Медведев.

Почему Зеленского и раньше сравнивали с Гитлером

В мае 2022 года Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг аргумент Зеленского о том, что в его стране не может быть нацизма, поскольку сам украинский лидер еврей. Глава МИД отметил, что еврейские корни были и у Адольфа Гитлера, поэтому еврейское происхождение политика, стоящего во главе Украины, не закрывает проблему национализма.

«Ну а то, что аргумент он (Зеленский. — NEWS. ru) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей». Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит», — заявил Лавров в интервью Mediaset.

Позднее европейские и украинские политики подвергли Лаврова критике за это высказывание.

В марте 2023 года пользователи Сети сравнили решения Зеленского с действиями Гитлера. Пользователи YouTube оказались возмущены решением властей Украины об уничтожении русской литературы и сносе монументов.

«Это то, что делают нацисты», — прокомментировал видео один из интернет-пользователей, чьи слова приводил РЕН ТВ.

«Да, так поступали нацисты», — поддержал его другой.

«Гитлер делал так же», — провел аналогию еще один.

В октябре 2023 года военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Зеленский в военном плане идет по пути Гитлера в последние месяцы Второй мировой войны, в частности, уповая на «чудо-оружие» и продолжая обещать иллюзорную победу. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что на Западе уже начали понимать, что Киев точно не одержит победу, независимо от того, сколько оружия дают ВСУ.

«И тут стоит вспомнить последние месяцы жизни Адольфа Гитлера. Зеленский сам того не ведая повторяет путь германского диктатора. Аналогия не один в один, но кое-что прослеживается: запрет выпуска за границу детей старше 14 лет, попытка призвать в армию женщин, надежда на какие-то западные „чудо-вооружения“, иллюзорные обещания победы, которая якобы случится вот-вот», — заявил Леонков.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Как Зеленский относится к нацистам

В сентябре прошлого года общественность была шокирована тем, что Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо в парламенте Канады поприветствовали аплодисментами 98-летнего «украинского канадца» Ярослава Гунько, который в годы Второй мировой служил в дивизии СС «Галичина». Эта дивизия была сформирована из жителей Западной Украины в 1943-м. Солдаты «Галичины» воевали на стороне гитлеровцев, расправлялись с мирным населением.

«У нас сегодня в зале есть украинский канадец, ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины от России и сегодня в свои 98 лет продолжает поддерживать истину. Ярослав Хунка, герой Украины, герой Канады, и мы благодарим его за всю его службу», — сказал тогда спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота.

Президент РФ Владимир Путин осудил этот инцидент. Российский лидер заявил, что «абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту».

«Не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население», — сказал Путин.

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