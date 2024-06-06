В Европе предрекли снижение поддержки Украины после выборов в ЕП ECFR: выборы в Европарламент спровоцируют снижение уровня поддержки Украины в ЕС

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

По итогам выборов в Европарламент уровень поддержки Украины среди стран ЕС может сократиться, допустили в Европейском совете по международным отношениям (ECFR). Как говорится в статье, этому поспособствует влияние ультраправых и евроскептиков.

Левоцентристские и зеленые партии могут потерять свои места в парламенте после голосования, которое состоится 6 июня, уточнили авторы материала. При этом в ECFR отметили, что большинство ультраправых фракций якобы традиционно имеют связи с Россией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что лидеры Евросоюза не хотят признавать крах своего курса по Украине и менять выбранную политическую линию. Главы государств ЕС опасаются любой ответственности, добавил политик. Более того, как утверждал министр, заявления западных лидеров провоцируют эскалацию украинского конфликта.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что объединение не может одобрить выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €6,6 млрд на закупку оружия из-за отсутствия консенсуса среди его членов. В настоящее время в Совете ЕС ожидают одобрения семь документов, касающихся данного вопроса, констатировал он.