Европейских лидеров уличили в нежелании признавать свой провал на Украине Сийярто обвинил лидеров ЕС в нежелании признавать свой провал на Украине

Фото: МО Украины

Лидеры Евросоюза не хотят признавать крах своего курса по Украине и менять выбранную политическую линию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире белорусского телеканала ОНТ во время визита в Минск. По его словам, главы государств ЕС опасаются любой ответственности. Более того, как утверждает министр, заявления западных лидеров провоцируют эскалацию украинского конфликта.

Почему нынешние европейские лидеры или большинство из них не хотят признавать, что то, что они делали до сих пор, является полной неудачей? Потому что они хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине — это не философское утверждение, а факт, — объяснил Сийярто.

Венгерский министр также подчеркнул, что ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает. Он поинтересовался, почему Запад, который находится вне опасности, вмешивается в конфликт на Украине. Кроме того, по мнению Сийярто, резкие высказывания лидеров ЕС и США об отправке вооружения ВСУ, призывах на военную службу и ядерной войне вызывают обеспокоенность у граждан.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение не может одобрить выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €6,6 млрд на закупку оружия из-за отсутствия консенсуса среди его членов. Он добавил, что в настоящее время в Совете ЕС ожидают одобрения семь документов, касающихся данного вопроса. Однако они не подписываются уже несколько месяцев.