Боррель признал, что Евросоюз не может выделить Украине €6,6 млрд Боррель: Евросоюз не может передать Киеву €6,6 млрд из-за отсутствия консенсуса

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз не может одобрить выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €6,6 млрд на закупку оружия из-за отсутствия консенсуса среди членов объединения, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время в Совете ЕС ожидают одобрения семь документов, касающихся данного вопроса. Однако они не подписываются уже несколько месяцев.

Это невозможно [сделать] уже много месяцев, поскольку нужен консенсус всех стран ЕС, а его пока нет, — объяснил он, выступая в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что нерешенным также остается вопрос об использовании замороженных российских активов. По его словам, европейские государства пока не пришли к общему мнению.

Австралийский вице-премьер Ричард Марлз ранее заявил, что власти страны не планируют изымать в пользу Украины замороженные российские активы, чья стоимость оценивается местными СМИ в 9 млрд австралийских долларов. При этом он подчеркнул, что реальная их стоимость значительно меньше указанной изданиями. Отказ от изъятия активов обусловлен конституционными проблемами, отметил вице-премьер.