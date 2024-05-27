В Австралии прояснили будущее замороженных активов России Вице-премьер Марлз: Австралия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине

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Австралия не планирует изымать заблокированные на ее территории российские активы в пользу Украины, заявил австралийский вице-премьер Ричард Марлз. В эфире радиостанции ABC он добавил, что власти страны также не будут использовать замороженные российские активы для «финансирования военных действий на Украине».

Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкции в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях, — указал Марлз.

Вице-премьер не стал называть объем замороженных российских активов в Австралии, но отметил, что сумма «значительно меньше» той, которую озвучили СМИ. Местные издания сообщали, что в Австралии заморожены российские активы на 9 млрд австралийских долларов (порядка $6 млрд).

Ранее представитель госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.