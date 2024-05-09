В США признали отсутствие прогресса по конфискации активов РФ Миллер: у США нет объявлений о решениях по конфискации российских активов

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Соединенные Штаты пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, прогресс отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.

У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать, — обратил внимание Миллер.

При этом Вашингтон продолжает работать по этому вопросу с европейскими партнерами, уточнил представитель Госдепа. Заморозку используют с выгодой для Украины, констатировал он.

Ранее газета Financial Times передавала, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.

До этого в Минфине Бельгии объявили, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.

Кроме того, в марте Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов замороженными средствами между инвесторами. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.