Названы страны, которые выступили против конфискации активов РФ FT: Джакарта и Эр-Рияд убеждают ЕС не допускать конфискации активов России

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Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов в Европе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимного европейского чиновника. По его словам, Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их активов на Западе.

По данным газеты, индонезийские и саудовские чиновники озвучили опасения еще на встрече глав ЦБ и министров финансов в бразильском Сан-Паулу 28–29 февраля. Беспокойство сохраняется на фоне дискуссий о конфискации замороженных российских активов, официальные лица Саудовской Аравии и Индонезии проводят активную лоббистскую работу с правительствами стран Евросоюза, чтобы не допустить конфискации.

Автор доклада Европарламента о законности конфискации активов России Филиппа Уэбб заявила FT, что игнорирование принципов международного права может быть использовано другими странами, в чем и заключается риск. По ее словам, в случае конфискации активов будет создан прецедент, который «может иметь непредвиденные последствия».

Ранее экономисты и юристы описали агентству Reuters два сценария ответа России на возможную конфискацию замороженных активов. По их словам, Москва может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов или заблокировать внебиржевые активы.