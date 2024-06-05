Женщины ведут Европу к «фашизации»: чего ждать от выборов в Европарламент

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С 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Соцопросы обещают увеличение мандатов ультраправой коалиции, которая выступает за ужесточение миграционной политики и укрепление суверенитета каждой страны. Либералы обвиняют ее в «фашизации» Европы, а взбешенные мигранты нападают на ультраправых с ножами. Грозит ли ЕС «поворот вправо», почему евреям не за кого голосовать и как итоги выборов повлияют на отношения ЕС и России — в материале NEWS.ru.

Чего ждать на выборах в Европарламент

Европейские евреи столкнулись с тем, что им не за кого голосовать на выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся с 6 по 9 июня. В колонке для Politico глава Конференции европейских раввинов, бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт объяснил, что традиционно демократические левые партии «стали чаще критиковать Израиль и сочувствовать растущему антисемитизму на континенте». При этом правые партии выступают за Израиль, однако «исторически поддерживали антисемитизм».

Ультраправые партии в последнее время набирают популярность в Евросоюзе. Согласно опросам, коалиция правых и ультраправых партий может получить по итогам выборов 68 мест в Европарламенте, тогда как сейчас у нее 58. В то время как коалиции левых, имеющей 38 кресел в ЕП, после выборов может достаться только 31.

Больше всех, видимо, потеряют экоактивисты. Коалиция «Зеленые — Европейский свободный альянс» вместо нынешнего 71 места может получить только 41.

А вот позиции ведущих фракций — социалистов и консерваторов — практически не изменятся. Первые, как ожидается, заберут 143 места (вместо 141), вторые — 172 (против 179).

Результаты соцопросов говорят о росте недоверия к «мейнстримным» партиям, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, тот факт, что правые партии наращивают популярность, показывает, что население европейских стран недовольно происходящим в ЕС.

«Для европейцев выборы в Европарламент — это возможность послать сигнал недовольства своим правительствам без существенного риска изменений в экономике собственных стран. Голосование в ЕП очень специфическое, на нем люди голосуют, что называется, сердцем, потому что то, кого они делегируют в парламент, для них ничего не изменит. А вот на выборах в национальные парламенты уже работает логика собственного кармана», — объяснил политолог.

Выборы в Европарламент юридически никак не влияют на объем власти победивших на них партий внутри собственных государств, добавил в разговоре с NEWS.ru польский политолог, бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский. Но победа в этом голосовании, по его словам, явно продемонстрирует авторитет партии, ее привлекательность для избирателей, рост авторитета лидера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему правые набирают популярность в Европе

В предвыборной программе правой коалиции прописано, что ее выдвиженцы не признают «верховенство закона» Евросоюза. Они выступают за национальный суверенитет каждой страны, настаивают на европейском сотрудничестве, в рамках которого все государства-члены и народы сохраняют свои права.

Также правые отвергают любые предложения по ослаблению миграционной политики, осуждают присутствие нелегальных мигрантов, выступают против создания европейской армии. Они критикуют ЕС за то, что его власти «бесстыдно перекладывают на украинский конфликт последствия своих собственных неудач, таких как инфляция, вызванная долговой экономикой в еврозоне». В ответ на это либеральная пресса обвиняет правых в «фашизации» Европы.

Однако именно такие их высказывания и привлекают электорат. Пискорский считает, что популярность правых также связана с последствиями санкционной политики ЕС по отношению к России и «зеленой» энергетической повесткой, которая практически уничтожила индустриальную Германию. Однако, отмечает Лукьянов, избирателей отпугивает тот факт, что ультраправые практически не имеют опыта управления, в отличие от популярных партий, поэтому они не спешат отдавать им свои голоса.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Евгений Шмидт рассказал NEWS.ru, что, по его оценкам, правые партии на выборах в ЕП соберут около 20% голосов.

«Партии правого, консервативного толка наберут больше голосов, чем в прошлый раз. Это связано с ухудшением экономической ситуации. На нее повлияли конфронтационная риторика в отношении России со стороны правящих элит, очень близкая грань новой большой войны в Европе, „зеленая повестка“, которая на деле оказалась неспособной и обернулась в Германии деиндустриализацией. Правые неоднородны. Будет, скорее всего, две или три правые фракции, которые по большей части вопросов будут между собой соприкасаться», — рассказал Шмидт.

Одновременно с увеличением количества поклонников правых растет и число их врагов: в Германии перед выборами произошли нападения на представителей AfD. В городе Мангейме 31 мая на митинге против незаконной миграции выходец из Афганистана напал на блогера, политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, а затем и на полицейского, который пытался его скрутить. В результате атаки сотрудник полиции скончался.

Через несколько дней, 4 июня, как сообщило агентство DPA, в том же городе после нападения с ножом был ранен еще один политик из AfD. По данным Bild, поздно вечером он попытался остановить людей, которые разрывали его агитационные плакаты. Один из них в ответ порезал политика.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как женщины ведут Европу вправо

Особой популярностью в Европе накануне выборов пользуются женщины, которые также придерживаются правых взглядов: премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Издание The Economist считает, что именно они будут формировать новую Европу, и нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, для того чтобы остаться на своем посту, стоит подружиться с Мелони, чья партия «Братья Италии», как ожидается, добьется успеха на выборах.

Мелони не нравится европейским либералам из-за ее дружбы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и высказываний о сравнении ЕС с Советским Союзом. Но альянс с итальянкой нужен фон дер Ляйен, чтобы Мелони не объединилась с идеологически близкой ей Ле Пен, у которой высокий рейтинг во Франции. Если это случится, пишет издание, то Европу «сильно повернет вправо». Более того, если по итогам выборов не сформируется парламентское большинство, это спровоцирует конституционный кризис в Европе в самый неподходящий момент, когда конфликт на Украине находится в самом разгаре, а в США президентом вновь может стать Дональд Трамп.

Однако в «фашизации» Европы обвиняют не только правых, но и саму фон дер Ляйен. Так, кандидат в депутаты ЕП от внепарламентской греческой партии ЭПАМ Людмила Богила заявила, что в Греции обеспокоены распространением фашизма в Европе, ростом военных устремлений и военными планами ЕС против России. По ее словам, заявления главы Еврокомиссии о «настоящей угрозе» для Европы в лице России напоминают заявления Гитлера, который в январе 1941 года заявил, что Германия берет на себя защиту и обеспечение безопасности Европы от «советского рабства».

«И что мы видим сегодня? Европейский союз стоит на тех же рельсах, на которых стоял Гитлер, и говорит практически теми же словами об опасности России. Я уж не говорю о переписывании истории. Мы видим распространение фашизма по всей Европе. Это сочетается с сегодняшней трагедией на Украине», — заявила она РИА Новости.

Что изменится в политике ЕС в отношении России

Даже если ультраправые резко увеличат число своих мандатов на выборах в Европарламенте, принципиальных изменений в отношении России у европейцев не произойдет, уверен Пискорский.

«Если бы результаты выборов в Европарламент смогли заблокировать переизбрание Урсулы фон дер Ляйнен на следующий срок, тогда какие-то изменения могли бы произойти, но на данный момент сложно такое предположить. Скорее всего, она и нынешний состав Еврокомиссии сохранятся», — заявил он.

Политолог Георгий Бовт также не ожидает радикальных перемен в отношениях Евросоюза и России. По его словам, усталость в Европе от помощи Украине еще не настала, это очень долгий процесс, который может длиться годы.

«Некоторые правые считают, что надо меньше помогать Украине, возможно, их станет больше в Европарламенте, но неизвестно, насколько больше. Однако санкции Европарламент не отменит, даже если он весь станет правым», — сказал эксперт NEWS.ru.

Шмидт также придерживается мнения, что политика в отношении России не изменится. «В целом большая часть политических элит, и мы это видим в риторике Мелони и Ле Пен, настроены негативно в адрес России. Большинство в ЕП будут составлять депутаты, которые агрессивно или негативно настроены в адрес РФ», — резюмировал немецкий депутат.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Как будут проходить выборы в Европарламент

В выборах в Европарламент примут участие граждане 27 европейских государств. В течение четырех дней они выберут 720 депутатов, каждой стране положено строго определенное количество мест пропорционально численности населения. Выбранный ЕП будет работать пять лет.

Избиратели каждой страны голосуют за национальные партии, а потом их кандидаты распределяются по европейским фракциям. В большинстве стран — членов ЕС избирательным правом обладают достигшие 18-летнего возраста граждане. Однако в Греции теперь голосовать могут избиратели старше 17 лет; в Бельгии, Германии, на Мальте и в Австрии — достигшие 16-летнего возраста. При этом Бельгия, Греция, Кипр и Люксембург сделали голосование на выборах в Европарламент обязательным.

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