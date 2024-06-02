«Мы будем бороться!»: как Трамп встретил победу Махачева на UFC 302

Фото: Frank Franklin II/ AP/TASS

Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье (слева направо) во время поединка за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был встречен овациями перед поединком чемпиона UFC Ислама Махачева с Дастином Порье. Как Трамп использовал победу Махачева, чем обернулся для него приговор по уголовному делу, будет ли турнир UFC в России?

Чем закончился бой Махачева и Порье

Боец из Дагестана Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в ночь на 2 июня в спортивном комплексе Prudential Center в американском городе Ньюарк.

Победа стала 26-й в карьере Махачева, он защитил свой пояс чемпиона UFC в легком весе в третий раз. По количеству защит титула он сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым и не проигрывает больше 9 лет.

Перед боем Махачева считали безусловным фаворитом. Предполагали, что он победит претендента на чемпионский пояс в третьем раунде. В итоге победа пришла в пятом раунде, когда дагестанец совершил тейкдаун и применил удушающий прием.

Фото: Frank Franklin II/ AP/TASS Россиянин Ислам Махачев после победы над американцем Дастином Порье

Как Трамп появился на поединке Махачева и Порье

Бой за чемпионский титул между российским и американским бойцами смотрел кандидат в президенты США Дональд Трамп. Как отмечают западные СМИ, его появление вызывало бурю эмоций у 15 тысяч зрителей UFC 302: когда он прошел вместе с главой UFC Дэйной Уайтом, его приветствовали бурной овацией.

«Мы хотим Трампа! Пошел ты, Джо Байден!» — скандировал стадион Prudential Center.

В соцсетях отмечают, что Трамп превратил свое появление на поединке Махачева и Порье в успешное предвыборное мероприятие.

Кто пытается остановить Трампа перед президентскими выборами в США

The New York Post указывает, что появление Трампа на UFC 302 стал первым после суда, в ходе которого он стал первым экс-президентом США, осужденным по уголовной статье. 30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по 34 обвинениям. Все они были предъявлены в рамках дела о «плате за молчание» порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году. В последующей пресс-конференции в небоскребе Trump Tower бизнесмен объявил, что «мы будем бороться», и обвинил Белый дом в политических преследованиях.

«Это был бесчестный суд с коррумпированным судьей, на которого давит конфликт интересов. Реальное решение вынесет народ США 5 ноября [в день президентских выборов], они знают, что здесь произошло, все знают, что здесь произошло!» — объявил Трамп.

Американский адвокат Алексей Тарасов отметил в комментарии для NEWS.ru, что приговор по делу о подлоге финансовых документов не помешает Трампу избираться на пост президента США. Экс-президент заявил, что будет подавать апелляцию. Действующий президент Джо Байден после приговора начинал свои выступления с заявлений о том, что «суд был абсолютно честным». На вопросы журналистов: что он думает об обвинениях Трампа в политических преследованиях, Байден широко улыбнулся и ушел, ничего не отвечая.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Предвыборный штаб Трампа немедленно использовал эту улыбку в предвыборных целях: как пишет Axios, уже через 2,5 часа директор кампании Крис Лачивита использовал этот кадр в ролике «Лицо коррупции».

Уголовный приговор привлек внимание США к Трампу. Его штаб сообщил, что получил $52,8 млн пожертвований на избирательную кампанию за 24 часа (по $2,2 млн в час) после обвинительного вердикта суда. Bloomberg отмечает, что в Штатах растет число миллиардеров, которые поддерживают Трампа.

Будут ли матчи UFC в России

После боя Махачева и Порье главу UFC Дэйну Уайта спросили, будет ли он рад, если президент России Владимир Путин, так же как Трамп, захочет посетить турнир UFC.

«Если турнир будет проводиться в России, для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть. Для нас визит любого президента страны на наш турнир — это большая честь», — объявил в ответ Уайт.

В октябре 2023 года Уайт своим решением отменил запрет на флаги России и Белоруссии на UFC.

«Если вам это не нравится, ну, очень жаль», — объявил он СМИ.

Информации о том, готовятся ли турниры UFC в России, на текущий момент нет.

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