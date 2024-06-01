Экс-адвокат Бута рассказал, помешает ли судимость участию Трампа в выборах Экс-адвокат Бута Тарасов: судимость не помешает Трампу участвовать в выборах

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Наличие судимости не помешает экс-президенту США Дональду Трампу повторно выставить свою кандидатуру на выборах президента страны, заявил американский адвокат Алексей Тарасов для NEWS.ru. По его словам, ограничить эту возможность мог бы импичмент с лишением права занимать определенные должности.

Относительно участия в выборах, наличие судимости не влечет автоматического запрета на способность быть кандидатом в президенты США. Такие ограничения могли бы наступить только в случае импичмента с соответствующим решением о лишении права занимать определенные должности, — пояснил Тарасов.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По его информации, бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Ранее экс-президент выступил с последним словом в суде вопреки запрету. Свое решение на этот счет пересмотрел нью-йоркский судья Артур Энгорон. В итоге Трампу дали несколько минут, чтобы высказаться. Экс-президент заявил о своей невиновности, подчеркнув, что все происходящее — мошенничество, имеющее целью не дать ему снова стать хозяином Белого дома.