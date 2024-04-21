Массовая драка, скандал, скорая: что было на турнире ММА Hardcore в Москве?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы ММА Наибев и Хейбати были пожизненно дисквалифицированы после скандала на турнире Hardcore. Что там произошло, кто и почему устроил массовую драку, кого за это накажут?

Что произошло на турнире Hardcore

19 апреля на турнире Hardcore MMA 90 произошел крупный скандал с пожизненными дисквалификациями, приездом скорой помощи и возбуждением уголовного дела.

Как пишет Sport24, главным поединком вечера был бой в легком весе между иранцем Али Инженером Хейбати и уроженцем Краснодара Аркадием Осипяном, на футболке которого были флаги России и Армении.

Первый же раунд начался со скандала: иранский боец пнул ногой девушку, выносившую таблички с номерами раундов.

«Лигой было принято решение, что в контексте данной ситуации одних извинений, уже принесенных Али Хейбати, абсолютно недостаточно. Он будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана ринг-герл Марии», — сообщили организаторы турнира Hardcore в своем Telegram-канале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также в канале было опубликовано видео, в котором Хейбати извинился перед Марией и зрителями. Он объяснил свое поведение нервами.

Чем закончился поединок Хейбати и Осипяна

Осипян уверенно выиграл у Хейбати в первом же раунде: краснодарский боец из клуба «Нарт» практически весь поединок контролировал противника. После того как судья присудил ему победу техническим нокаутом, Хейбати, поднявшись, нанес внезапный удар сопернику со спины.

После объявления победы ведущие спросили Осипяна, что он думает об этом поступке противника.

«Это говорит о его личности, о том, насколько он конченый человек», — заявил краснодарский боец, после чего иранец вновь попытался броситься на него.

После этого иранцу предложили извиниться перед ринг-герл, которую он пнул. В ответ тот закричал в микрофон на повышенных тонах.

«Перед всеми, кто любит женщин с голыми [ягодицами] в клетке, я извиняюсь! А меня тут все знают, когда я заряжен, [зачем] ты тут [ягодицами] вертишь перед носом у меня? Я знаю, 90% нормальных людей это не одобряют!» — объявил Хейбати.

После этого он попытался ударить ведущего Александра Хоронженко, который отчитал его за такое поведение.

«За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве и вообще в России, знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится — не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее», — заявил ведущий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему вспыхнула массовая драка на турнире Hardcore

Скандал продолжился, когда к нему подключился находившийся вне клетки дагестанский боец ММА Шовхал Чурчаев. Он заявил, что недоволен поведением Осипяна, и предложил ему «отойти, поехать и решить моменты». Шовхал заявил, что его не позвали на поединок, в то время как Осипян якобы «работает без контракта». Затем дагестанец поскандалил и с Хейбати, забравшись на край октагона.

Следом претензии Осипяну начал высказывать дагестанский боец Наби Набиев, после чего началась драка: несколько мужчин перепрыгнули в октагон и набросились на краснодарского бойца. Сначала их смогла растащить охрана, однако после того как Осипян вышел с ринга, на него напали вновь. Свалив его на пол, толпа мужчин начала забивать его ногами.

Readovka пишет, что когда боец Осипян уже переоделся и собирался уходить, толпа друзей Набиева выловила армянина и избила его до такой степени, что тот оказался в реанимации. Также был избит боец Саид Чалоян, который вступился за товарища. Его менеджер сообщил, что был отменен бой Чалояна с Тимуром Мусаевым.

«Я не знаю, насколько критический урон получил Чалоян, потому что меня не было там. Но мне написали, что он был в отключке какое-то время. То, что мы увидели, это зверство. Это жестко и непозволительно. Молодого парня просто избили толпой», — объявил менеджер.

Бойцы Hardcore осудили произошедшее. Однако в их видеочате «Братские кружки» началась новая ссора.

Кого накажут за массовую драку на турнире ММА Hardcore

В своем Telegram-канале организаторы турниров Hardcore объяснили инцидент тем, что в зал якобы ворвались «неустановленные личности».

«На турнир HFC MMA ворвались неустановленные личности, которые прорвали охрану и попытались устроить настоящую вакханалию, избив несколько человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны», — заявила изначально компания.

При этом в Hardcore сообщили имена некоторых из зачинщиков: Аслан Шамов, Магомед Магомедов, Хасан Хасанов, Атан Исаев, Магомед Маратов, Хан Хубов. В полицию были переданы все фото и видеоматериалы и заявления о совершении преступлений по ст. 212 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это лишь начало большой карательной программы. Было принято решение: пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore; пожизненно отстранить Наби Набиева от участия и соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена Лиги HFC MMA Аркадия Осипяна», — объявили организаторы.

Кроме того, на поединках Hardcore вводится «принципиально новая контрольно-пропускная система: на арену допускаются ⁠бойцы и их секунданты, комментаторы, представители СМИ, партнеры и никто больше.

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