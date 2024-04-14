Конор Макгрегор сенсационно возвращается в UFC. С кем будет бой и когда?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сенсационно вернулся в UFC, об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. Когда состоится бой, кто будет соперником Конора, куда пропал Макгрегор?

Когда Макгрегор вернется в UFC

Президент UFC Дана Уайт официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора на пресс-конференции по итогам юбилейного турнира UFC 300, который прошел в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в американском городе Парадайс. Этот поединок станет для Макгрегора первым за три года в промоушене.

Бой состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

1 января Чендлер высказался о предстоящем поединке с Макгрегором. Он заявил, что всегда хотел подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях в его лучшей форме.

В ноябре 2023 года Уайт сообщал, что Конор может вернуться в октагон летом 2024 года.

Фото: INPHO/Global Look Press Конор Макгрегор

«Я с ним разговаривал, он в порядке, он готов, он хочет этого. Но он должен подождать в течение шести месяцев, чтобы вернуться в пул [бойцов] после тестирования на допинг. Так что, говоря реально, мы можем увидеть его следующим летом», — говорил глава UFC.

Сам Макгрегор высказался о своем возможном возвращении в UFC 28 октября, когда общался с журналистами по поводу боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Ирландец планировал выступить в апреле 2024 года.

«Я бы хотел вернуться раньше, но если быть честным, то мне нужно потренироваться и привести себя в форму. Это можно сделать к апрелю. Мне не дают зарабатывать на жизнь почти три года. Понимаете? Я прошел через многое. Просто сообщите мне дату боя. Готов драться с любым», — заявлял Макгрегор.

Последний бой Конор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор хочет стать президентом Ирландии?

В конце 2023 года Конор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Политические амбиции Макгрегор начал проявлять после инцидента в Дублине, где мигрант с ножом напал на женщину с детьми. Происшествие возмутило население ирландской столицы. В городе прошли массовые беспорядки, которые закончились столкновениями протестующих с полицией.

После этого экс-чемпион UFC в соцсетях начал призывать сограждан к переменам и подвергал критике действия властей Ирландии. При этом он подчеркивал, что не поддерживает беспорядки. Заявления Конора привлекли внимание местных правоохранительных органов, которые начали проверку в его отношении.

Фото: INPHO/Global Look Press Конор Макгрегор

Глава американской компании SpaceX и владелец Twitter (X) Илон Маск в комментариях к публикациям Макгрегора о президентских амбициях поддержал бойца. Бизнесмен выразил уверенность в том, что Конор сможет опередить потенциальных конкурентов.

«Я думаю, ты сможешь одолеть их всех в одиночку», — написал Маск.

Как Макгрегор слушал гимн России

В декабре прошлого года Макгрегор стоя слушал гимн России на боксерском турнире «Ночь чемпиона IBA» в Дубае. В конце композиции ирландский боец поаплодировал.

Рядом с Конором находился и российский боец Петр Ян. Спортсмены выстроились в ряд перед рингом для прослушивания гимна. Позже они сами вышли на ринг и провели «битву взглядов».

Фильм с Макгрегором установил рекорд на Amazon

Боевик режиссера Дага Лаймана «Дом у дороги», ремейк одноименного фильма 1989 года, стал самой успешной дебютной картиной на стриминговом сервисе Amazon. Главные роли в ленте исполнили актер Джейк Джилленхол и Макгрегор.

В первые две недели фильм с участием экс-чемпиона UFC посмотрели более 50 миллионов человек, что является рекордом для Amazon Prime Video. Премьера картины на стриминге состоялась 21 марта 2024 года. Дебютный показ на мероприятии SXSW прошел 8 марта.

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