Боец Игнатьев дал прогноз на исход поединка Махачева против Порье Боец Игнатьев: Махачев победит Порье в третьем раунде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Боец Ислам Махачев является безусловным фаворитом в поединке с Дастином Порье, считает боец лиги «Наше Дело», чемпион Fight Nights Global в легчайшем весе, лидер российского рейтинга полулегкого веса по ММА Евгений Игнатьев. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что Махачев победит в третьем раунде. По его словам, боец не даст Порье дистанцию, необходимую для нанесения какого-либо урона.

Ислам — безусловный фаворит в этом поединке. Он сильнее в каждом аспекте. Махачев даже не даст дистанцию для Порье, в которой он смог бы нанести какой-то урон. Я думаю, Ислам в третьем раунде победит Дастина, — высказался Игнатьев.

Махачев проведет защиту титула UFC в ночь на 2 июня. Он выступит в поединке с Порье на турнире в американском городе Ньюарке.

Ранее стало известно, что российский боксер и олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев проведет бой с ирландцем Джоно Кэрроллом в подмосковном Серпухове 12 июля. В поединке будет разыгрываться временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 60 кг).

До этого белорусский боец Владислав Ковалев во втором раунде техническим нокаутом победил бразильца Дугласа Рибейро в поединке по правилам ММА. Этот бой в среднем весе возглавил турнир Ural FC 7.