Ковалев победил бразильца Рибейро на турнире в Тольятти Сергей Ковалев по прозвищу Белаз нокаутом победил бразильца Дугласа Рибейро

Белорусский боец Владислав Ковалев во втором раунде техническим нокаутом победил бразильца Дугласа Рибейро в поединке по правилам ММА, сообщает корреспондент NEWS.ru. Этот бой в среднем весе возглавил турнир Ural FC 7.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев провел свой третий бой в Ural FC. В предыдущем поединке он проиграл Вячеславу Василевскому решением судей, но позже результат был аннулирован.

Именно этот боец вместе с Вячеславом Василевским были хэдлайнерами прошлого турнира, когда в марте сначала руку подняли Василевскому, а позже результат противостояния по боксу в ММА-перчатках был аннулирован.

В со-главном событии Ural FC 7 Тимур «Архангел» Никулин из Узбекистана техническим нокаутом в третьем раунде победил россиянина Якова Букина в поединке по правилам К1.

Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. Спортсмен допустил, что поединок может окончиться досрочно нокаутом.