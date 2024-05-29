Олимпийский чемпион из России проведет бой за титул чемпиона мира Альберт Батыгразиев проведет бой с ирландцем Джоно Кэрроллом в Серпухове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боксер и олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев проведет бой с ирландцем Джоно Кэрроллом в подмосковном Серпухове 12 июля, сообщает корреспондент NEWS.ru. В поединке будет разыгрываться временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 60 кг).

Бой будет рассчитан на 12 раундов и пройдет в рамках турнира из серии «Ночь чемпионов IBA». В последний раз Батыргазиев боксировал в декабре в Дубае на другом шоу из этой серии и единогласным решением судей победил многократного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

У ирландца уже был опыт проведения чемпионского боя — в марте 2019 года Кэрролл единогласным решением судей уступил американцу Тевину Фармеру в поединке за пояс IBF.

В рейтинге WBA Батыргазиев располагается на девятой строчке, а Кэрролл — на второй. Россиянин провел 10 боев на профессиональном ринге, одержал 10 побед (7 — нокаутом). В активе Кэрролла 24 победы (7 — нокаутом), два поражения и одна ничья.

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