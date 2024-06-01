Хабиб ему чуть не проиграл: с кем дерется Махачев в выходные, каковы шансы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Дастин Порье и Ислам Махачев

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев на этой неделе проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. NEWS.ru оценивает возможности бойцов и объясняет, почему победа претендента будет считаться огромной сенсацией.

Когда состоится бой

В ночь на 2 июня в спортивном комплексе Prudential Center в американском городе Ньюарк пройдет турнир UFC 302, главным событием которого станет встреча двух топовых легковесов — чемпиона UFC Ислама Махачева и претендента на пояс Дастина Порье по прозвищу Бриллиант.

Для россиянина это будет уже третья защита титула, который он выиграл у Чарльза Оливейры в 2022 году. После этого Махачев дважды победил чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски, считавшегося лучшим бойцом вне зависимости от категорий.

Первую встречу Ислам провел в Австралии, победив единогласным решением судей, а реванш в Абу-Даби завершился разгромным поражением австралийца. Махачев оформил нокаут в первом раунде, но стоит учитывать то, что Волкановски вышел на бой за две недели, заменив травмированного Чарльза Оливейру.

Вскоре после поражения от Махачева Александр лишился и титула в полулегком весе, проиграв нокаутом в феврале испанцу Илие Топурии. Таким образом, именно россиянин стал лучшим бойцом в рейтинге вне зависимости от весовых категорий UFC.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ислам Махачев

С кем подерется Ислам Махачев

Соперником российского чемпиона станет американец Дастин Порье. 35-летний спортсмен из Луизианы выступает в американской лиге с 2011 года. За это время он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. Еще одна встреча (с Эдди Альваресом) была признана несостоявшейся. Соперник нанес запрещенный удар.

Американец дважды дрался за титул чемпиона UFC, но оба раза потерпел поражения в третьем раунде. Хабиб Нурмагомедов и Чарльз Оливейра провели ему удушение сзади в 2019 и 2021 годах. Но в бою с Хабибом Порье был довольно близок к победе, когда в первом раунде пошел на удушающий прием и почти довел его до конца. Хабиб «выжил» благодаря характеру и тому, что Дастин не сумел довести руку, не хватило считаных сантиметров.

Также Бриллиант был временным чемпионом организации после победы над Максом Холлоуэем. С 2018 по 2021 год Дастин находился на своих пиковых возможностях, но сейчас чередует победы и поражения.

В 2023 году его во втором раунде нокаутировал Джастин Гейджи, взявший титул BMF (Baddest Motherfucker — «Самого крутого ублюдка»), но эту неудачу Порье закрыл досрочной победой над французом Бенуа Сен-Дени, вновь став претендентом на пояс.

Чем опасен Порье для Махачева

Многие эксперты высказались, что самым опасным приемом, которым владеет американец, является гильотина. Именно на нее он поймал Хабиба Нурмагомедова в сентябре 2019 года. Но россиянин высвободился из захвата и доминировал всю остальную дистанцию встречи.

Сам Порье ни одной победы не одержал «коронной» гильотиной. У него 16 побед нокаутами, семь приемами и семь судейскими решениями. Несмотря на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, Бриллиант в партере не работает, используя чистый бокс. Сухая статистика говорит о том, что ему нечего противопоставить Махачеву.

Несмотря на то что Ислама часто сравнивают с Хабибом, между бойцами мало общего. И если Дастин готовится на Махачева, как на Нурмагомедова, это станет фатальной ошибкой для американца. Ислам гораздо искуснее своего старшего товарища в стойке. Он хайкиком (как Гейджи Порье) вырубил Александра Волкановски в прошлом поединке. К тому же Махачев более искушен и смел в грепплинге, а Хабиб в этих элементах брал в большей степени давлением, а не техникой.

Фото: Jeff Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дастин Порье

Что говорят эксперты

Действующий чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Исламу Махачеву не составит труда победить Дастина Порье.

«Не буду страшно оригинальным. Махачев победит. Не вижу, из-за чего победу может одержать Дастин Порье. Ислам досрочно выиграет бой после экватора поединка, в третьем или четвертом раунде. Скорее всего, это будет прием. Махачев на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом в истории UFC и смешанных единоборств», — сказал Гончаров.

Обладатель титулов WFCA и ACA добавил, что Махачеву по силам стать лучшим бойцом в истории американской организации.

У россиянина 13 побед подряд, а рекорд принадлежит Андерсону Сильве с 16 победами. На втором месте Камару Усман — 15 побед. «Махачев может их переплюнуть. У него есть все, чтобы это сделать: навыки, команда и Хабиб Нурмагомедов», — резюмировал Гончаров.

Кто будет следующим соперником Махачева

Изначально соперником чемпиона UFC на лето должен был стать другой россиянин Арман Царукян. Представляющий Армению в американской лиге боец раздельным решением судей в апреле этого года победил Чарльза Оливейру. Ему было сделано предложение о поединке с Махачевым, но Арман ответил отказом, потому что за полтора месяца он не успевал хорошо подготовиться к реваншу с Исламом.

Первый бой Махачева и Царукяна прошел 22 августа 2019 года в Санкт-Петербурге. Ислам вышел на бой на фоне болезни, а Арман — на коротком уведомлении. Два стартовых раунда прошли в очень конкурентной манере, а в заключительном преимущество Махачева не вызывало сомнений.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Арман Царукян

Будущий чемпион UFC выиграл единогласным решением судей. И с того момента Царукян горит желанием взять реванш у своего обидчика. Арман уже является первым номером среди претендентов, и новая встреча бойцов может состояться в конце года.

Тренер Сергей Торосян, который работает с Царукяном, назвал в комментарии NEWS.ru своего подопечного самым опасным соперником для Махачева.

«Больше всех опасен для Ислама Махачева именно Арман Царукян. Я это говорю не потому что я — заинтересованная сторона. У Армана есть опыт боя против Ислама. Мы знаем, чего ему не хватило в прошлый раз для победы. Да, прошло уже много времени с того поединка. Махачев мог модифицироваться и улучшиться, но не изменились те вещи, которые нужно сделать, чтобы его победить», — сказал Торосян.

Он не стал раскрывать тактику, которую нужно использовать Царукяну для победы над Махачевым, но заявил, что в первом бою не удалось победить из-за того, что в решающем раунде Арман пошел в борьбу, а не работал в стойке.

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