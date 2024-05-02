«Все дрались с россиянами»: глава европейского бокса о ЧЕ в Белграде

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Кирилл Щекутьев

В Сербии завершился чемпионат Европы по боксу. Организатор турнира глава Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев рассказал в интервью NEWS.ru о том, как удалось привезти на соревнования россиян с флагом и гимном, об отношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также о предстоящих Играх дружбы.

Услышав гимн России, сербы перекрестились

— Насколько вы довольны тем, как Сербия организовала ЧЕ?

— В Сербии проходит уже не первый крупный турнир. Хочется отметить, что в этом году они использовали самостоятельные ресурсы, не привлекали посторонних, не обращались к России за помощью в организации, как было в 2021 году. Сейчас сербы сами провели чемпионат и сделали это на высоком уровне. У нас все довольны. Как и везде, есть какие-то мелкие шероховатости, но в целом так называемая картинка в кадре, в эфире — на высоком уровне.

— Если говорить о шероховатостях, то, очевидно, одна из них — это гимн России, который выключили на церемонии награждения. Извинения принесли в тот же час. Есть какое-то объяснение, почему это произошло?

— Это банальная техническая глупость, которая случилась на пультовой, к которой не имеет отношения ни Федерация бокса Сербии, ни ребята, которые здесь все организовывали. Федерация принесла извинения, и специалисты, сидящие на пульте, тоже извинились. Хочется отметить, что, когда гимн остановился, его продолжили исполнять не только представители России, находившиеся на трибунах, но и многие граждане Сербии. Когда гимн России включили в первый раз, часть сербов, находящихся в зале, даже перекрестились. Это еще раз доказывает тот факт, что Россия и Сербия — это братские народы.

— В ЧЕ участвовали 33 страны. Это то количество участников, на которое вы рассчитывали?

— 33 страны и 34-я под флагом Международной ассоциации бокса (IBA). Это рекордное количество государств. Если вспомнить предыдущий чемпионат Европы в Армении, то в нем участвовало меньшее количество стран. Хотелось бы, чтобы женщин приехало больше, потому что в женском турнире была всего 121 участница. Но женский бокс активно развивается, и на следующих турнирах будет больше участниц. В принципе, всех, кого мы ждали, мы увидели. Никаких сюрпризов не случилось.

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С россиянами не хотят соревноваться только украинцы

— Как влияет на количество участников тот факт, что россияне выступают с национальной символикой?

— Кроме Украины, которая продолжает находиться в составе EUBC и принимать участие в мероприятиях, где нет России, все остальные приехали. Показательно, что многие ждали, что какие-то страны не будут выходить против отечественных боксеров. Но ирландцы, шотландцы, прибалты — все выходили и дрались с россиянами, поэтому не было никаких проблем. Мы еще раз показали, что EUBC и боксеры в целом — вне политики и ставят спорт во главу угла.

— Вы получали сигналы от кого-то, кроме украинцев, что они приедут на турнир, если не будет россиян?

— Нет, таких сигналов не было. Два года назад мы приняли решение и закрепили это в уставе, что все страны, входящие в EUBC, имеют право участвовать во всех международных турнирах с использованием флага и гимна. Поэтому на турнире таких сигналов, о которых вы говорите, даже быть не могло, поскольку это нарушение устава EUBC.

Россия выступает под флагом, потому что «бокс — это про спорт»

— Бокс, особенно в вашей организации (как и в IBA), — это, возможно, единственный вид спорта, в котором россияне выступают с национальной символикой. Почему вы решили пойти этим путем?

— Чтобы это стало возможно, усилия пришлось приложить большому количеству людей, особенно главе IBA Умару Кремлеву, а также первому вице-президенту Европейской конфедерации бокса Сумайду Халидову. Без них Россия не получила бы возможность выступать во всех боксерских турнирах с флагом и гимном. Сыграл свою роль и грамотный подход команд. Мы объединились вокруг спорта. Военные конфликты есть не только между Россией и Украиной, Армения с Азербайджаном также соревнуются без каких-либо проблем. Бокс — это про спорт. У нас никогда не было сомнений в том, что все команды должны выступать с национальной символикой. Мы уважаем каждую страну, и все знают, что это правильно.

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— Остались ли у вас формальные или неформальные контакты с МОК?

— EUBC контактирует с МОК, да, по-прежнему. Многие члены нашей судейской комиссии занимают аналогичные должности в МОК. Конечно, связь есть, и мы надеемся, что отношения между Европейской, Международной боксерскими ассоциациями и МОК наладятся. Когда это случится? Возможно, после следующих выборов в Международный олимпийский комитет, когда у него будет другой президент.

— У EUBC есть официальная позиция по поводу того, участвовать ли боксерам, в частности россиянам, в Олимпиаде, или нет?

— EUBC — международная организация, и она уважает выбор каждого спортсмена. Мы не можем высказываться по поводу того, участвовать ли тем или иным боксерам в Олимпиаде, а также в других турнирах под эгидой МОК, или не делать этого. Это право каждого спортсмена. Могу только подчеркнуть, что мы уважаем всех боксеров и будем гордиться теми, кто выступит на Олимпиаде.

«Нужно, чтобы в МОК перестали заниматься политикой»

— Что должно случиться, чтобы IBA и EUBC помирились и наладили отношения?

— В первую очередь нужно, чтобы в МОК перестали заниматься политикой и подумали об атлетах, спорте и о том, что до участия в Олимпийских играх должны допускаться все спортсмены и нации. Как только в Международном олимпийском комитете вспомнят об этом, многое в наших отношениях изменится.

— В этом году в России пройдут Игры дружбы. Как EUBC смотрит на эти соревнования?

— Мне кажется, что все состязания, которые включают в себя бокс, — это всегда во благо. Думаю, Игры дружбы станут большими соревнованиями, на которые приедет огромное количество спортсменов, в том числе и боксеров. Нужно сказать спасибо организаторам, которые объявили приличный призовой фонд. Он позволит собрать лучших спортсменов. Я думаю, что мы увидим большой праздник спорта и не менее сильный боксерский состав, чем в Белграде.

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