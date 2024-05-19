Невероятное спасение и главная победа: Усик стал великим, сокрушив Фьюри

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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик в ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нанес первое поражение в карьере британцу Тайсону Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. NEWS.ru рассказывает, как уроженец Симферополя одержал главную победу в жизни.

Какие пояса стояли на кону

Усик стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом королевского дивизиона, владеющим поясами по четырем основным версиям. Титулы WBA, IBF и WBO он взял еще в 2021 году, победив Энтони Джошуа. Накануне он добавил в свою коллекцию пояс по версии WBC, принадлежавший Тайсону Фьюри.

Последним абсолютным чемпионом тяжелого веса считался Леннокс Льюис, который в 1999 году одолел Эвандера Холифилда, забрав пояса WBA и IBF. 25 лет назад титул WBO не считался основным, и британец для этого звания ограничился тремя поясами. Титул WBC он взял еще в 1997 году и сохранил его до конца карьеры.

Усик стал первым абсолютным чемпионом с четырьмя основными боксерскими регалиями. Более того, он стал первым боксером, выигравшим по четыре пояса как в тяжелом (свыше 91 кг), так и в первом тяжелом весе (до 91 кг).

Как прошел бой

Поединок Усика и Фьюри, безусловно, будет претендовать на звание лучшего боя года, потому что украинцу удалось невероятное спасение. После шестого раунда, казалось бы, Александр уходил в свой угол в состоянии отчаяния. У крымчанина ничего не получалось в ринге. Цыганский Король опережал его, не давал сблизиться и наносить удары. При этом Фьюри еще умудрялся заигрывать с публикой, кривляться и защищаться, оставляя руки за собственной спиной.

Легкий ход поединка расслабил Тайсона. Начиная с седьмого раунда Александр не допускал пауз во время боя, атаковал почти беспрерывно, лишив соперника возможности перевести дух. В седьмом раунде прозвенел первый звоночек. Усик «украсил» лицо Фьюри небольшой сечкой и разбитым носом.

Положение британца быстро ухудшилось. Восьмой раунд уже прошел с явным преимуществом Усика, который захватил центр ринга и гонял Фьюри из угла в угол, а на последних секундах девятого раунда британец оказался в тяжелом нокдауне, который мог и не пережить, если бы не гонг.

Усик доминировал во всей второй половине встречи, и итоговый счет на судейских записках оказался закономерным. Раздельным решением судей победил украинец: 115-112, 113-114 и 114-113.

Фьюри, однако, с судьями не согласился. Он назвал их решение несправедливым, так как Усик выиграл всего несколько раундов. В действительности же превосходство Усика было заметным в первом, втором, восьмом, девятом, 11-м и 12-м раундах. С учетом нокдауна счет 114:113 в пользу Усика — лучшее, на что мог бы рассчитывать Фьюри.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Тайсон Фьюри, Александр Усик

«Усик стал таким же великим, как Али»

Радостью от победы Усика поделился с NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира и Европы и бывший претендент на титул WBO украинец Исмаил Силлах.

«Невероятный бой. Большая победа. Усик стал знаменитым на весь мир. Номер один. Такой же великий, как Мухаммед Али. Желаю ему уйти из бокса непобежденным. Горжусь тем, что знаю Саню лично. Он провел идеальный бой, отправив такого здорового тяжеловеса в нокдаун», — сказал Силлах.

Усик может потерять титул IBF

В последние годы ни Усик, ни Фьюри не выполняли обязательств перед боксерскими организациями: не защищали свои титулы с обязательными претендентами. Британец проводил выставочный бой с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, а Усик боксировал с Даниэлем Дюбуа, претендентом по версии WBA. По по линиям IFB и WBO он защит не проводил. В итоге образовалась очередь из претендентов на пояса. По версии WBA — Мануэль Чарр, WBC — Агит Кабайел, IBF — Филип Хргович и WBO — Джозеф Паркер.

Самым опасным из перечисленных является немец Кабайел, который за последний год сотворил две сенсации, победив россиянина Арсланбека Махмудова и кубинца Фрэнка Санчеса. Наименее опасным является другой немец Чарр, два года не выходивший на ринг и не имеющий в послужном списке побед над лидерами тяжелого веса.

И уже 1 июня пояс IBF перестанет принадлежать Усику и станет вакантным. За него отбоксируют обязательные претенденты Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.

Состоится ли реванш между Усиком и Фьюри

Еще до того как Усик и Фьюри вышли на ринг, сообщалось, что спортсмены, независимо от результата, могут провести реванш. Такая опция часто прописывается в контракте, чтобы у проигравшего спортсмена была возможность спасти репутацию. Фьюри этой опцией решил воспользоваться. Повторный бой между Усиком и Фьюри запланирован на 12 октября 2024 года.

Сам же Фьюри однажды реванша избежал, нарушив контракт. В 2015 году он победил Владимира Кличко и забрал все его пояса. У Кличко было право на ответный бой, Фьюри обязан был его дать и сначала согласился, но спустя несколько месяцев отказался, сославшись на депрессию. Так что теоретически Усик тоже мог бы нарушить контракт и не выходить на повторный бой. Любой контракт можно нарушить, заплатив неустойку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Тайсон Фьюри

Какой вариант подходит Усику

Александр не обязан всеми силами защищать четыре пояса. Статус абсолютного и линейного чемпиона он заполучил. Теперь он может выбирать удобных себе соперников, обладающих звездным статусом и медийной узнаваемостью, чего нет у обязательных претендентов.

1 июня подерутся американец Деонтей Уайлдер и китаец Чжилэй Чжан. В этом противостоянии симпатии Усика могут быть на стороне американца, победа которого сделает его отличным соперником для Александра. Бой Усик — Уайлдер наверняка был интересен арабским шейхам, которые в последние годы организовывают один супербой за другим.

Уайлдер — бывший чемпион мира, его удар считается одним из самых сильных в истории бокса. Другие потенциальные соперники Усика еще не заработали себе мировую популярность.

Как постарел российский Крашер

В рамках все того же вечера в Эр-Рияде на ринг вышел россиянин Сергей Ковалев, который семь лет назад доминировал в полутяжелом дивизионе и находился в тройке лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий. Возвращение Крушителя после двухлетней паузы оказалось неудачным.

Швед Робин Сафар владел инициативой на протяжении всего боя, не чувствуя ударов Сергея. Создавалось впечатление, что Крашер бьет оппонента подушками, настолько не имеющими эффекта были его удары. Зато выпады шведы реально наносили урон.

Поражение Ковалева казалось неизбежным, и он был отправлен в тяжелый нокдаун на последних секундах. Никогда в карьере уроженец Копейска не выглядел настолько хуже своего соперника. Другой известный боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с NEWS.ru заявил, что время Ковалева прошло.

«Не знаю, есть ли у Сереги какой-то интерес в боксе, кроме финансового, после его побед и достижений. Чтобы иметь шансы на победы, надо много готовиться и тренироваться. Только ему решать, нужно боксировать или нет. Еще пять лет назад он не почувствовал бы Сафара. Они разного уровня боксеры, но сегодня сложилось так», — сказал Кудряшов.

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