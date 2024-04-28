Анонсирован главный бой на турнире по ММА в Тольятти Бой Влада Белаза и Дугласа Рибейро возглавит турнир Ural FC 7 в Тольятти

Фото: URAL FC

Поединок между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу Белаз и бразильцем Дугласом Рибейро возглавит турнир Ural FC 7, сообщает корреспондент NEWS.ru. Вечер смешанных единоборств пройдет 23 мая в Тольятти.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев выступит в лиге Ural FC в третий раз. В декабре 2023 года боец техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру. Из шести боев по правилам ММА Ковалев выиграл четыре, при двух поражениях. На счету Рибейро — 13 побед и восемь поражений в ММА.

18 апреля был анонсирован еще один бой по правилам смешанных единоборств: в рамках бойцовской лиги «Наше дело 83» российский боец промоушена «Наше дело» Александр Грозин по прозвищу Уральский гангстер проведет поединок против экс-бойца UFC Алекса Оливейры. Бой пройдет 25 мая на площадке Red Arena в Сочи.

Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. Спортсмен допустил, что поединок может окончиться досрочно нокаутом.