Грозин проведет бой с бразильским «Ковбоем» Оливейрой Грозин проведет поединок против экс-бойца UFC из Бразилии Оливейры

Фото: Roberto Casimiro/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Алекс Оливейра

В рамках бойцовской лиги «Наше дело» 83 российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион звездного гран-при Наше Дело, Александр Грозин по прозвищу «Уральский гангстер» проведет поединок против экс-бойца UFC Алекса Оливейры, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Нашего дела». Бой пройдет 25 мая на площадке «Red Arena» в Сочи.

На счету Грозина 23 победы, четыре поражения и одна ничья в поединках по профессиональным правилам ММА. В своем последнем бою на турнире «Наше Дело» 82 он нокаутировал во втором раунде чемпиона лиги Мири Садыгова. Оливейра одержал 24 победы, 11 из которых в UFC, потерпел 14 поражений, один бой завершил вничью. В своем последнем поединке бразилец уступил россиянину Александру Шлеменко удушающим приемом в первом раунде.

Бой между Грозиным и Оливейрой пройдет по правилам ММА — три раунда по пять минут. Соперником бразильского «Ковбоя» должен был стать российский боец Хайбула Мусалов, но он заявил, что не сможет выйти на поединок против из-за невозможности провести полноценный тренировочный лагерь.

Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. Спортсмен допустил, что поединок может окончиться досрочно нокаутом.